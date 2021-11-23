Українець Яремчук допоміг "Бенфіці" зіграти внічию з "Барселоною" і позбавив "Динамо" шансів на Лігу Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився нульовою нічиєю. Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук з'явився проти "Барселони" з перших хвилин і був замінений у другому таймі.



У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.



Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".



8 грудня у 5-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки".



Ліга чемпіонів



5-й тур



23 листопада



"Барселона" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:0

23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb