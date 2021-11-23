Українець Яремчук допоміг "Бенфіці" зіграти внічию з "Барселоною" і позбавив "Динамо" шансів на Лігу Європи
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" зіграла внічию проти іспанської "Барселони"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився нульовою нічиєю. Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук з'явився проти "Барселони" з перших хвилин і був замінений у другому таймі.
У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.
Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".
8 грудня у 5-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки".
Ліга чемпіонів
5-й тур
23 листопада
"Барселона" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:0
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".
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