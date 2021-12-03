"Барселона" зібралась купити футболіста збірної України
Іспанська "Барселона" розглядає українця Романа Яремчука, як підсилення атаки взимку
Про це повідомляє Diario Gol.
За інформацією джерела, "Барселона" не зможе заплатити 60 млн євро за Дарвіна Нуньєса з "Бенфіки", тому перемикнула свою увагу на варіанти, які будуть дешевшими. Серед таких є одноклубник уругвайця по "Бенфіці" - українець Роман Яремчук.
Виступи 26-річного українця змусили президента "Барселони" Жоана Лапорту задуматися про можливий трансфер Яремчука в Іспанію. Наш форвард не є пріоритетним варіантом, але активно розглядається клубом.
"Бенфіка" придбала Яремчука в бельгійського "Гента" минулого літа за 17 млн євро. Загалом українець зіграв за португальський клуб 18 матчів, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.
Transfermarkt оцінює Романа Яремчука у 17,5 млн євро.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- 12 листопада стало відомо, що "Барселона" домовилась про трансфер бразильського захисника Дані Алвеса.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" зіграла внічию проти іспанської "Барселони", а Яремчук відіграв більше половини матчу.
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