"Барселона" зібралась купити футболіста збірної України

Про це повідомляє Diario Gol.



За інформацією джерела, "Барселона" не зможе заплатити 60 млн євро за Дарвіна Нуньєса з "Бенфіки", тому перемикнула свою увагу на варіанти, які будуть дешевшими. Серед таких є одноклубник уругвайця по "Бенфіці" - українець Роман Яремчук.



Виступи 26-річного українця змусили президента "Барселони" Жоана Лапорту задуматися про можливий трансфер Яремчука в Іспанію. Наш форвард не є пріоритетним варіантом, але активно розглядається клубом.

"Бенфіка" придбала Яремчука в бельгійського "Гента" минулого літа за 17 млн євро. Загалом українець зіграв за португальський клуб 18 матчів, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.



Transfermarkt оцінює Романа Яремчука у 17,5 млн євро.