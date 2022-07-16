Новою очільницею МЗС Бельгії стане колишня журналістка

Про це повідомляє The Brussels Times.

"Колишня журналістка компанії RTBF, а нині член франкофонної ліберальної партії MR приймає новий пост після того, як у четвер Вільмес заявила, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, аби бути разом із чоловіком, який бореться з раком мозку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це рішення заявив у п’ятницю лідер партії MR Жорж-Луї Буше.

Сама Лабіб, коментуючи призначення, зауважила, що вирішила "вийти із зони комфорту".

Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку 14 липня "за сімейними обставинами".

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