Новою очільницею МЗС Бельгії стане колишня журналістка
Представниця ліберального політичного об’єднання Mouvement Réformateur’s (MR, "Реформаторський рух"), колишня журналістка Хаджа Лабіб замінить на посту глави МЗС Бельгії Софі Вільмес
Про це повідомляє The Brussels Times.
"Колишня журналістка компанії RTBF, а нині член франкофонної ліберальної партії MR приймає новий пост після того, як у четвер Вільмес заявила, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, аби бути разом із чоловіком, який бореться з раком мозку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про це рішення заявив у п’ятницю лідер партії MR Жорж-Луї Буше.
Сама Лабіб, коментуючи призначення, зауважила, що вирішила "вийти із зони комфорту".
- Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку 14 липня "за сімейними обставинами".
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