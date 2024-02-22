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У Раді знову заговорили про необхідність розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА

22 лютого, 2024 четвер
16:58
новини Києва Віталій Кличко

Система управління Києвом – хаотична, тому Верховна Рада планує напрацювати зміни до закону про столицю й розмежувати повноваження мера й голови КМДА

Про це в коментарі LIGA.net сказав Віталій Безгін, нардеп від "Слуги Народу" й голова тимчасової спеціальної комісії щодо ефективності функціонування органів публічної влади Києва у період дії правового режиму воєнного стану.

"Безумовно, ми розуміємо, що Київ залишається стратегічною ціллю агресора. Але, з іншого боку, в дуже незадовільному стані знаходяться об’єкти стратегічної інфраструктури, зокрема мости та метро. Одною з причин того, що відбувається в Києві, окрім низького рівня місцевого управління, є те, що сама система управління – хаотична, а це вже має виправляти Верховна Рада", – сказав він.

На його думку, більшість киян не знають, за що відповідає мер, за що – голова Київської міської державної адміністрації (КМДА), а за що – голова Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Нам потрібне нормальне розмежування повноважень на рівні закону. Тимчасова комісія має провести системну аналітику всіх галузей, встановити, що можна регулювати на рівні законодавства щодо розмежування повноважень, і запропонувати такі законодавчі ініціативи", – пояснив депутат.

Він запевнив, що у мера Віталія Кличка не стане менше повноважень, бо його обирали кияни.

"Що стосується повноважень голови КМДА, то ці повноваження мають бути розмежовані. Зміни до закону про столицю мають стати одним з результатів роботи комісії", - резюмував нардеп.

  • У жовтні 2019 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, який передбачає, що голова КМДА не може суміщати посаду з будь-якою іншою, а значить, виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна й та сама людина. Комітет одноголосно підтримав законопроєкт "Про місто Київ - столицю України" до другого читання. І на цьому процес "завис".
Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
Слуга народу
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