У Раді знову заговорили про необхідність розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА

Про це в коментарі LIGA.net сказав Віталій Безгін, нардеп від "Слуги Народу" й голова тимчасової спеціальної комісії щодо ефективності функціонування органів публічної влади Києва у період дії правового режиму воєнного стану.

"Безумовно, ми розуміємо, що Київ залишається стратегічною ціллю агресора. Але, з іншого боку, в дуже незадовільному стані знаходяться об’єкти стратегічної інфраструктури, зокрема мости та метро. Одною з причин того, що відбувається в Києві, окрім низького рівня місцевого управління, є те, що сама система управління – хаотична, а це вже має виправляти Верховна Рада", – сказав він.

На його думку, більшість киян не знають, за що відповідає мер, за що – голова Київської міської державної адміністрації (КМДА), а за що – голова Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Нам потрібне нормальне розмежування повноважень на рівні закону. Тимчасова комісія має провести системну аналітику всіх галузей, встановити, що можна регулювати на рівні законодавства щодо розмежування повноважень, і запропонувати такі законодавчі ініціативи", – пояснив депутат.

Він запевнив, що у мера Віталія Кличка не стане менше повноважень, бо його обирали кияни.

"Що стосується повноважень голови КМДА, то ці повноваження мають бути розмежовані. Зміни до закону про столицю мають стати одним з результатів роботи комісії", - резюмував нардеп.