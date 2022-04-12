НСЖУ назвала імена 20 журналістів, загиблих через повномасштабну агресію Росії

Дані опублікували на сайті спілки.



"Ця війна не щадить нікого: вона забирає життя вояків, мирних жителів, працівників ЗМІ… Росіяни чинять геноцид – убивають усіх підряд, незалежно від віку, статі, національності чи професії", - йдеться у повідомленні.



Повідомляють, що загинули 20 журналістів, в тому числі представники іноземних ЗМІ.

Серед них:

П’єр Закжевськи Олександра Кувшинова Олександр Литкін Павло Лі Сергій Пущенко Євген Сакун Брент Ентоні Рено Оксана Бауліна Ділєрбек Шакіров Віктор Дєдов Віктор Дудар Лілія Гумянова Юрій Олійник Олег Якунін Максим Левін Мантас Кведаравічус Сергій Заїковський Денис Котенко Євген Баль Роман Нежиборець.

Нагадаємо, запорізьку журналістку, яку викрали російські окупанти, звільнено з полону. Про викрадення Ірини Дубченко стало відомо 29 березня.

"НСЖУ перебуває на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами – Європейською федерацією журналістів і різноманітними асоціаціями журналістів та правозахисників. Спілка вимагає утворити Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проти журналістів", - додають у повідомленні.