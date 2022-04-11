Запорізьку журналістку, яку викрали російські окупанти, звільнено з полону, - родичі
Ірина Дубченко, яку російські військові захопили в полон у смт Розівка Запорізької області, повернулася додому
Про це у Facebook повідомила її сестра Олександра.
"Моя половинка Ірина Дубченко зі мною, вдома. Все позаду. Дякую всім!" - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, про викрадення журналістки стало відомо 29 березня. Її затримали у рідному селі, де вона доглядала з старенькою бабцею за звинуваченням у підтримці й переховуванні українських військових.
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