Запорізьку журналістку, яку викрали російські окупанти, звільнено з полону, - родичі

Про це у Facebook повідомила її сестра Олександра.

"Моя половинка Ірина Дубченко зі мною, вдома. Все позаду. Дякую всім!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, про викрадення журналістки стало відомо 29 березня. Її затримали у рідному селі, де вона доглядала з старенькою бабцею за звинуваченням у підтримці й переховуванні українських військових.

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