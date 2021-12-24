На думку 68,5% українців, події в країні розвиваються в неправильному напрямку, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.



За даними Центру, ці результати статистично значуще не відрізняються від тих, що були отримані у грудні 2020 року - тоді ці показники становили відповідно 16,5% і 67%, але є істотно гіршими, ніж у грудні 2019 року (відповідно 44% і 36%).



Серед тих респондентів, яким не вистачає грошей навіть на необхідні продукти, 63,5% відповідають, що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо", однак, таку ж відповідь дають і 23,5% тих, хто, живе забезпечено (вважають у названих групах, що "все не так погано і жити можна", відповідно 4% і 34% опитаних).







Відповіді на це питання істотно відрізняються у вікових групах - якщо серед молодих людей віком від 18 до 29 років 22% вважають, що "все не так погано і жити можна", а 27% - що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо", то серед тих, кому 60 і більше років - відповідно 6% і 50%.



Серед жителів різних регіонів найбільш негативно налаштовані жителі Півдня і Сходу (відповідно 48% і 45% відповідають, що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо"), тоді як на Заході і в Центрі - відповідно 35,5% і 33%.



Серед проблем країни найбільш важливими громадяни вважають:

воєнний конфлікт на Сході України (66%);

підвищення тарифів на комунальні послуги (65%);

низький рівень зарплат та пенсій (61%);

підвищення цін на основні товари (54%).

Нагадаємо, 40% українців вважають, що Зеленський нічого не робить для забезпечення миру в Україні.

Вступ України до НАТО підтримують 48% українців, а більше половини громадян виступають за членство у ЄС.

Оцінюючи, як змінилося фінансове (матеріальне) становище їхньої родини з початком 2019 року, більшість (55,5%) відповідають, що воно погіршилося, 36% - що воно не зазнало суттєвих змін, і лише 5% - що воно покращилося.Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.