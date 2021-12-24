На думку 68,5% українців, події в країні розвиваються в неправильному напрямку, - опитування Центру Разумкова
17% опитаних українців вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, а 68,5% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямку
Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.
За даними Центру, ці результати статистично значуще не відрізняються від тих, що були отримані у грудні 2020 року - тоді ці показники становили відповідно 16,5% і 67%, але є істотно гіршими, ніж у грудні 2019 року (відповідно 44% і 36%).
Серед тих респондентів, яким не вистачає грошей навіть на необхідні продукти, 63,5% відповідають, що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо", однак, таку ж відповідь дають і 23,5% тих, хто, живе забезпечено (вважають у названих групах, що "все не так погано і жити можна", відповідно 4% і 34% опитаних).
Відповіді на це питання істотно відрізняються у вікових групах - якщо серед молодих людей віком від 18 до 29 років 22% вважають, що "все не так погано і жити можна", а 27% - що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо", то серед тих, кому 60 і більше років - відповідно 6% і 50%.
Серед жителів різних регіонів найбільш негативно налаштовані жителі Півдня і Сходу (відповідно 48% і 45% відповідають, що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо"), тоді як на Заході і в Центрі - відповідно 35,5% і 33%.
Серед проблем країни найбільш важливими громадяни вважають:
- воєнний конфлікт на Сході України (66%);
- підвищення тарифів на комунальні послуги (65%);
- низький рівень зарплат та пенсій (61%);
- підвищення цін на основні товари (54%).
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Нагадаємо, 40% українців вважають, що Зеленський нічого не робить для забезпечення миру в Україні.
- Вступ України до НАТО підтримують 48% українців, а більше половини громадян виступають за членство у ЄС.
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