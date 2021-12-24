Опитування: 40% українців вважають, що Зеленський нічого не робить для забезпечення миру в Україні

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.



В Україні 4% людей вважають, що президент виконав більшість передвиборних обіцянок, 15% - менше, ніж половину. Ще 36% українців стверджують, що Володимир Зеленський не виконав жодної обіцянки.



Також 3% опитаних вважають, що кінця каденції президент виконає всі чи майже всі передвиборні обіцянки, 15% упевнені, що виконає більшість з них. 15% стверджують, що Володимир Зеленський дотримається менш, ніж половини обіцянок, а 24,5% - що виконає невелику частину. Ще 29% вважають, що він не виконає жодної обіцянки.



Оцінюючи, що робить президент для забезпечення миру в Україні та повернення тимчасово окупованих територій, то 14% респондентів зазначили, що він робить все можливе. 41% вважає, що щось виконує, але недостатньо. Також 40% українців стерджують, що Зеленський не вдається до жодних дій для цього.



Даючи оцінку, чи президент спроможний забезпечити мир в Україні, повернути окуповані території, 13% опитаних відповіли, що він може зробити все в межах своїх повноважень, 29% стверджують, що він "здатний щось зробити, але не все, що для цього потрібно", 50% переконані, що зовсім не може.



Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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