NYT стверджує, що на ринок в Костянтинівці могла впасти українська ракета. У СБУ та Офісі президента відреагували

Про це пише The New York Times.

Видання стверджує, що причиною трагедії стала несправність української ракети протиповітряної оборони, випущеної з системи запуску "Бук". До такого висновку журналісти дійшли, проаналізувавши осколки ракет, супутникові зображення, свідчення очевидців і публікації в соціальних мережах.

"Схоже, що удар був трагічною невдачею. Експерти з протиповітряної оборони кажуть, що ракети, подібні до тієї, що впала на ринок, можуть збиватися з курсу з різних причин, включаючи несправність електроніки", - йдеться у розслідуванні.

Видання стверджує, що українська влада спочатку намагалася перешкодити журналістам The Times отримати доступ до уламків ракети та зони падіння одразу після удару, проте вони таки змогли потрапити на місце трагедії.

У розслідуванні заявляють, що на записах камер спостереження видно, що ракета влетіла в Костянтинівку з боку підконтрольної Україні території.

"Коли лунає звук ракети, що наближається, принаймні чотири пішоходи одночасно повертають голови на звук. Вони дивляться обличчям у камеру - у бік підконтрольної Україні території. За кілька хвилин до удару видно відображення ракети, коли вона пролітає над двома припаркованими автомобілями, показуючи, що вона рухається з північного заходу", - пояснюють журналісти.

Експерти також стверджують, що воронка та пошкодження, що виникли у наслідок вибуху, відповідають ракеті, що летіла з північно-західного маршруту.

Видання заявляє, що за кілька хвилин до удару українські військові випустили дві ракети класу "земля-повітря" в бік лінії фронту з Дружківки.

"Журналісти The Times були в Дружківці, коли о 14:00 почули вихідну ракету", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що про вихідний запуск тоді повідомили й мешканці Дружківки у телеграмі. Журналісти стверджують, нібито час цих пусків узгоджується з часом удару ракети по ринку в Костянтинівці близько 14:04.

Тоді українська влада заявила, що випущена ракета - це російська С-300. Журналісти, своєю чергою, стверджують, що наслідки, які лишились після вибуху ракети, не характерні для С-300.

"Розміри отворів від ударів і осколків, знайдених на місці події відповідають за розміром і формою одній зброї: ракеті 9M38, яку запускає мобільний зенітний комплекс "Бук", - заявляє видання, посилаючись на коментарі двох експертів.

Коментар СБУ

Служба безпеки України у коментарі "Українській правді" наголосила, що наразі проводиться розслідування, і що удар по Костянтинівці здійснила Росія.

"СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії", - йдеться у повідомленні.

Реакція Офісу президента

Радник керівника ОП Михайло Подоляк нагадав, що саме РФ завдає масових ударів по території України та наголосив, що розслідування триває, тож істину буде встановлено.

"Безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни. При цьому, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці. У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено. Тим часом не слід забувати: це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. І саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", - йдеться у його коментарі.