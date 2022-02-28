Нью-Йорк припиняє вести бізнес із РФ і вилучає з Росії всі інвестиції
Губернаторка Нью-Йорку Кеті Гокул заборонила своєму штату вести бізнес із РФ, наказала відкликати з Росії інвестиції та заявила про готовність штату приймати біженців з України через повномасштабний російський напад
Про це пише ABC7 New York.
"Ми більше не збираємося дозволяти бізнесу штату Нью-Йорк здійснювати операції з російськими організаціями", - зазначила вона.
Крім того, буде вилучено "державні гроші, а також інвестиції" в "компанії зі штаб-квартирою в РФ або російські державні структури". Також Нью-Йорк має готуватися приймати біженців з України.
"Наш штат - домівка для найбільшого українського населення у США... Ми відкриємо наші серця, будинки, ресурси народу України", - наголосила губернаторка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе