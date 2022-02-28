Нью-Йорк припиняє вести бізнес із РФ і вилучає з Росії всі інвестиції

Про це пише ABC7 New York.



"Ми більше не збираємося дозволяти бізнесу штату Нью-Йорк здійснювати операції з російськими організаціями", - зазначила вона.



Крім того, буде вилучено "державні гроші, а також інвестиції" в "компанії зі штаб-квартирою в РФ або російські державні структури". Також Нью-Йорк має готуватися приймати біженців з України.



"Наш штат - домівка для найбільшого українського населення у США... Ми відкриємо наші серця, будинки, ресурси народу України", - наголосила губернаторка.



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