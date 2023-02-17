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Нзінга чи Мадлен: що подивитися на вихідні

Ярина Коваль
17 лютого, 2023 п'ятниця
18:34
Статті Імперія у вогні

Від реальної історії володарки африканських земель до художньої історії володарки фінансової імперії, коли знайти схожості - проблема

Цього разу жодних офіційних приводів для списку фільмів від Еспресо не буде. Просто надходять вихідні. А разом із ними  година-друга вільного часу, коли без жодних докорів сумління можна подивитися цікаву стрічку.

"Імперія у вогні"

У кінотеатрах з 16 лютого

Ця французько-бельгійська історична драма у режисурі Кловіса Корніяка є екранізацією популярного роману П’єра Леметра, що вийшов друком у 2018 році. Властиво, йдеться про другий роман трилогії, перший з якої - "До побачення там, нагорі" (що був відзначений Гонкурівською премією (2013)) - у 2017 році екранізував режисер Альбер Дюпонтель. Цікаво, що автор книги П’єр Леметр сам написав сценарій до "Імперії у вогні", хоч поширеною така практика не є. Європейські критики уже висловилися, що саме через персонажів, які вигадав П’єр Леметр, досить традиційна постановка Кловіса Корніяка набула особливого чару.

Отож про що мова? Париж кінця 20-початку 30 років ХХ століття. Після смерті батька Мадлен (Леа Дрюкер), яка сама виховує сина Поля, стає єдиною спадкоємицею його фінансової імперії. Після спроби самогубства хлопчик потребує особливої уваги, однак уся увага матері зосереджена на тому, щоб керувати родинним банком. Робити це самій жінці вкрай важко. Бо кожен, хто її оточує, так чи інакше прагне заволодіти її статками. Однак Мадлен починає боротися. І не гребує нічим. На цьому шляху у неї тільки один помічник - приватний детектив, якого вона найняла, щоби помститися.

У ролях: Леа Дрюкер, Бенуа Пульворд, Фанні Ардан, Олів’є Гурме.

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

У кінотеатрах з 16 лютого

Цей американський фантастичний бойовик режисера Пейтона Ріда заснований на персонажах Marvel Comics і є тридцять другою стрічкою у межах кіновсесвіту Marvel (КВМ) і першою стрічкою, що розпочинає цього року п’яту фазу марвелівського кіновсесвіту з новими героями у знайомих історіях. У цьому фільмі немає особливого філософського підґрунтя, але є цікаві спецефекти та візуал. Мова про ексклюзивну версію стрічки у технології ІМАХ. Зокрема, акцентується, що творці фільму постаралися і підготували для показу на екранах ІМАХ варіант, що містить зображення на 26% більше за розміром у порівнянні зі звичними екранами кінотеатрів. Відтак кожен зможе не просто переглянути фільм, а буквально поринути в його атмосферу: замість звичного для ока співвідношення сторін екрана 2.4:1 фільм демонструватиметься у форматі 1.9:1.

"Квантовий світ доволі складно дослідити, - анонсують фільм, - але доктор Хенк Пім (Майкл Дуглас) ніколи не зважав на жодні перепони. Його напрацювання використають Скот Ленг (Пол Радд) та Хоуп (Еванджелін Ліллі) аби продовжити вивчення незвіданого. Дослідження приведуть їх до зустрічі із несподіваним супротивником (Джонатан Мейджерс), існування якого вони навіть не могли припустити".

"Африканські королеви: Нзінга" (серіал)

З 15 лютого на Netflix

Документальний серіал платформи Netflix, в якому планують розповідати історії реальних королівських осіб Африки. І стартували з історії войовничої королеви Нзінґу з реконструкціями подій та інтерв’ю з експертами. Ця жінка була політичною та військовою лідеркою у 17 столітті на території сучасної Анголи та воювала проти португальських колонізаторів.  А ще - єдиною африканською жінкою, яку європейські лідери справді визнавали королевою. Виконавча продюсерка й оповідачка: Джада Пінкетт-Сміт. 

"Карнівал Роу" (2 сезон, серіал)

З 17 лютого на Amazon

Довгоочікуване продовження  і водночас завершення якісного пригодницького фентезі  про протистояння людей та міфічних істот, які вимушені виживати у світі людей і де  люди далеко не завжди добрі та позитивні. Серіал тримає інтригу, характерний динамікою і несподіваними поворотами, а головне захоплює атмосферою, характерами. образами та грою акторів.

"Мистецтво обману"

З 17 лютого на Apple TV+

Психологічний трилер від досвідченого британського телережисера Бенжаміна Карона  з володаркою премії "Оскар" Джуліанною Мур та зіркою кіновсесвіту Marvel Себастіаном Стеном в головних ролях. Мур зіграла матір-одиначку, яка заводить роман з мільярдером, допоки її син намагається розбагатіти, грабуючи багатих. Попри те, що дія фільму відбувається у Нью-Йорку, стрічка про те, що часом усе може бути насправді не так, як видається і люди не такими, якими їх сприймаємо. 

У головних ролях: Джуліанна Мур, Себастьян Стен, Джастіс Сміт, Бріана Міддлтон і Джон Літгоу.

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