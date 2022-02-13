О 20:00 терміново збирається Кабмін, о 22:00 - бюджетний комітет Ради, - Гончаренко
Ввечері у неділю, 13 лютого 2022 року, відбудеться засідання Кабінету Міністрів, а також бюджетного комітету Верховної Ради
Про це повідомив народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні о 20.00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, потім о 22.00 - засідання бюджетного комітету Верховної Ради", - зазначив нардеп.
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Завтра, 14 лютого 2022 року, через різке зростання імовірності нових збройних ударів РФ по Україні український парламент переходить у безперервний режим роботи.
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