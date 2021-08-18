ОАЕ дали притулок президенту-втікачу з Афганістана

Про це повідомляє Reuters.



Президент Афганістану Ашраф Гані перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомило в середу міністерство закордонних справ держави Перської затоки після того, як він вийшов, коли бойовики "Талібану" захопили контроль.



"Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його родину в країні з гуманітарних міркувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня після капітуляції президента Афганістану Ашрафа Гані та його втечі з країни до Таджикистану таліби зайняли без бою Кабул та решту міст.

Втім перший віцепрезидент заявив, що згідно з конституцією країни, бере владу та продовжує боротьбу з талібами.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс припинить допомогу афганському уряду за фактичної відсутності такого

Пізніше Гані заявив, що таліби готові були вчинити в Кабулі "криваву провокацію"