"Таліби дали зрозуміти, що готові здійснити кривавий напад": президент Афганістану пояснив передачу влади наміром запобігти кровопролиттю
Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що зробив все, щоб запобігти кровопролиттю в Кабулі
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
Він каже, що таліби були готові атакувати столицю, тож поїхав, аби запобігти кровопролиттю в місті.
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"Я зіткнувся з важким вибором: зіткнутися зі збройними талібами, які хочуть увійти до палацу або покинути країну, де я присвятив своє життя його захисту та догляду за останні 20 років. Таліби чітко дали зрозуміти, що вони готові здійснити кривавий напад на весь Кабул. Аби запобігти потоку кровопролиття, я вирішив піти", - написав він.
Гані вважає, що влада "Талібану" нелегітимна.
- Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести з країни всі війська.
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- 8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів, заявивши про знищення 200 моджахедів.
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- Станом на 12 серпня таліби контролювали 10 із 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" тривали за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.
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- МЗС України рекомендувало українцям залишити Афганістан.
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- Нагадаємо, світський президент Афганістану Ашраф Гані мирно віддав владу талібам і вилетів до Таджикістану.
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