"Таліби дали зрозуміти, що готові здійснити кривавий напад": президент Афганістану пояснив передачу влади наміром запобігти кровопролиттю

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

Він каже, що таліби були готові атакувати столицю, тож поїхав, аби запобігти кровопролиттю в місті.



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"Я зіткнувся з важким вибором: зіткнутися зі збройними талібами, які хочуть увійти до палацу або покинути країну, де я присвятив своє життя його захисту та догляду за останні 20 років. Таліби чітко дали зрозуміти, що вони готові здійснити кривавий напад на весь Кабул. Аби запобігти потоку кровопролиття, я вирішив піти", - написав він.

Гані вважає, що влада "Талібану" нелегітимна.