ОАЕ надіслали українським біженцям у Болгарії понад 50 тонн гуманітарної допомоги
ОАЕ відправили літак із 57 тоннами продовольства для підтримки українських біженців у Болгарії в межах допомоги, що надається країною для полегшення гуманітарної кризи
Про це пише Daily Guardian.
Видання повідомляє, що кількість біженців у Болгарії оцінюється у понад 90 тисяч людей.
"У четвер, 30 червня, ОАЕ відправили літак із 52 метричними тоннами продовольства для підтримки українських біженців у Республіці Болгарія в межах безперервної допомоги, що надається ОАЕ для полегшення гуманітарного впливу, з яким зіштовхуються українські біженці в сусідніх з Україною країнах", - йдеться у повідомленні.
Відправлення цього літака стало відповіддю на переговори, що відбулися між міністром міжнародного співробітництва ОАЕ та міністром закордонних справ Болгарії. Вони домовились про спільні зусилля щодо надання допомоги українським біженцям.
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