ОАЕ надіслали українським біженцям у Болгарії понад 50 тонн гуманітарної допомоги

Про це пише Daily Guardian.

Видання повідомляє, що кількість біженців у Болгарії оцінюється у понад 90 тисяч людей.

"У четвер, 30 червня, ОАЕ відправили літак із 52 метричними тоннами продовольства для підтримки українських біженців у Республіці Болгарія в межах безперервної допомоги, що надається ОАЕ для полегшення гуманітарного впливу, з яким зіштовхуються українські біженці в сусідніх з Україною країнах", - йдеться у повідомленні.

Відправлення цього літака стало відповіддю на переговори, що відбулися між міністром міжнародного співробітництва ОАЕ та міністром закордонних справ Болгарії. Вони домовились про спільні зусилля щодо надання допомоги українським біженцям.

Станом на 12 травня понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом у Болгарії. Держава прихистила найбільшу кількість біженців серед країн ЄС.

18 червня Об’єднані Арабські Емірати відправили літак із 27 тоннами продовольства та медичних товарів для підтримки українських біженців у Польщі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb