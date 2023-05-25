ОАЕ наживаються на санкціях, ставши центром РФ для торгівлі золотом, - Reuters
Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перерізали традиційніші експортні маршрути Росії
Про це інформує Reuters.
Митні дані про майже тисячу поставок золота за рік з початку повномасштабної війни показують, що держава Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 млрд доларів - порівняно з 1,3 тоннами у 2021 році.
Наступними за величиною напрямками були Китай та Туреччина, що імпортували близько 20 тонн кожна у період з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. За даними за цей період, ці три країни припадало 99,8% експорту російського золота.
Через кілька днів після початку повномасштабної війни, багато транснаціональних банків, логістичних компаній та переробників дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправляли до Лондона - центру торгівлі та зберігання цінного металу.
Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські зливки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російського металу. Однак, дані про експорт показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не ввели санкції проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина і Китай.
Луї Марешаль, експерт Організації економічного співробітництва та розвитку з пошуку джерел золота, сказав, що існує ризик того, що російське золото може бути переплавлене, а потім повернеться на ринки США та Європи із замаскованим походженням.
Менеджер однієї компанії, яка надсилала великі обсяги російського золота в ОАЕ, повідомив, що російські фірми продавали там зливки зі знижкою близько 1% до світових еталонних цін, пропонуючи стимул для торгівлі.
Менеджер, який говорив на умовах анонімності, сказав, що більшість золота, яке його фірма відправляла в ОАЕ, призначалася для афінажних заводів, де воно буде переплавлено.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що відмова від обмежувальних заходів щодо Росії дозволяють Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.
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