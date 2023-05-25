ОАЕ наживаються на санкціях, ставши центром РФ для торгівлі золотом, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Митні дані про майже тисячу поставок золота за рік з початку повномасштабної війни показують, що держава Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 млрд доларів - порівняно з 1,3 тоннами у 2021 році.

Наступними за величиною напрямками були Китай та Туреччина, що імпортували близько 20 тонн кожна у період з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. За даними за цей період, ці три країни припадало 99,8% експорту російського золота.

Через кілька днів після початку повномасштабної війни, багато транснаціональних банків, логістичних компаній та переробників дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправляли до Лондона - центру торгівлі та зберігання цінного металу.

Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські зливки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російського металу. Однак, дані про експорт показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не ввели санкції проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина і Китай.

Луї Марешаль, експерт Організації економічного співробітництва та розвитку з пошуку джерел золота, сказав, що існує ризик того, що російське золото може бути переплавлене, а потім повернеться на ринки США та Європи із замаскованим походженням.

Менеджер однієї компанії, яка надсилала великі обсяги російського золота в ОАЕ, повідомив, що російські фірми продавали там зливки зі знижкою близько 1% до світових еталонних цін, пропонуючи стимул для торгівлі.

Менеджер, який говорив на умовах анонімності, сказав, що більшість золота, яке його фірма відправляла в ОАЕ, призначалася для афінажних заводів, де воно буде переплавлено.