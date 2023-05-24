Ердоган сказав, чому не запроваджує санкції проти Росії
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що відмова від обмежувальних заходів щодо Росії дозволяють Анкарі виступати посередником між Росією та Україною
Про це він сказав під час виступу на мітингу у провінції Сівас, передає Anadolu.
Ердоган зазначив, що підтримує з російським диктатором Володимиром Путіним "добрі стосунки". Таким чином він відреагував на заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах приєднатися до західних санкцій проти РФ і керівника Кремля.
"Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику", - сказав Ердоган.
Тому, у разі свого переобрання на посаду очільника держави, Реджеп Тайіп Ердоган не вводитиме санкції проти РФ. За його словами, Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще. Крім того, завдяки цьому фактору Анкара може бути посередником між РФ та Україною.
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"Бо це ось так з Америкою, Росією та всіма країнами заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу", - пояснив він свою позицію.
- 14 травня у Туреччині відбулося голосування на президентських та парламентських виборах. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів у першому турі. Тому відбудеться другий тур 28 травня.
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