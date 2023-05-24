Ердоган сказав, чому не запроваджує санкції проти Росії

Про це він сказав під час виступу на мітингу у провінції Сівас, передає Anadolu.

Ердоган зазначив, що підтримує з російським диктатором Володимиром Путіним "добрі стосунки". Таким чином він відреагував на заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах приєднатися до західних санкцій проти РФ і керівника Кремля.

"Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику", - сказав Ердоган.

Тому, у разі свого переобрання на посаду очільника держави, Реджеп Тайіп Ердоган не вводитиме санкції проти РФ. За його словами, Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще. Крім того, завдяки цьому фактору Анкара може бути посередником між РФ та Україною.

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"Бо це ось так з Америкою, Росією та всіма країнами заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу", - пояснив він свою позицію.