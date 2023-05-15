У Ердогана більше шансів перемогти у другому турі, - експерт-міжнародник Данилов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я оцінюю, що в Ердогана більше шансів перемогти у другому турі. Розрив голосів між Ердоганом та Киличдароглу приблизно 2 млн 300 тис. Третій кандидат Сінан Оган набрав 2 млн 800 тис. голосів. При такій високій явці на першому турі мобілізація виборців залишиться протягом двох тижнів. Добрати голоси кандидатам у другому турі можна буде тільки за рахунок тих, хто голосував за Сінана Огана, який вже закликав голосувати за опозицію", - розказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Сергій Данилов припустив, якщо теоретично всі 2 млн 800 тис. виборців Огана послухалися б його, то з'являється шанс з мінімальною перевагою на перемогу у Киличдароглу.

"Однак далеко не всі виборці, які голосували за Огана, зроблять вибір за його закликом, бо вони голосували за нього через те, що не хотіли обирати жодну з головних сторін на цих виборчих перегонах. Тобто у Киличдароглу є шанси, але вони менші, ніж в Ердогана", - зауважив Данилов.