У Ердогана більше шансів перемогти у другому турі, - експерт-міжнародник Данилов
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що виборці, які голосували за Сінана Огана, не хотіли обирати жодну з лідируючих сторін на цих виборчих перегонах у Туреччині
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я оцінюю, що в Ердогана більше шансів перемогти у другому турі. Розрив голосів між Ердоганом та Киличдароглу приблизно 2 млн 300 тис. Третій кандидат Сінан Оган набрав 2 млн 800 тис. голосів. При такій високій явці на першому турі мобілізація виборців залишиться протягом двох тижнів. Добрати голоси кандидатам у другому турі можна буде тільки за рахунок тих, хто голосував за Сінана Огана, який вже закликав голосувати за опозицію", - розказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
Сергій Данилов припустив, якщо теоретично всі 2 млн 800 тис. виборців Огана послухалися б його, то з'являється шанс з мінімальною перевагою на перемогу у Киличдароглу.
"Однак далеко не всі виборці, які голосували за Огана, зроблять вибір за його закликом, бо вони голосували за нього через те, що не хотіли обирати жодну з головних сторін на цих виборчих перегонах. Тобто у Киличдароглу є шанси, але вони менші, ніж в Ердогана", - зауважив Данилов.
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