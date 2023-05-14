У Туреччині розпочалося голосування на президентських та парламентських виборах
У неділю, 14 травня, в Туреччині відбувається голосування на президентських та парламентських виборах
Про це повідомляє Anadolu.
У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати - чинний лідер держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган. Ще один претендент на посаду - голова партії "Батьківщина" Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.
Якщо жоден із кандидатів не набере абсолютної більшості голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур.
Для участі у парламентських виборах зареєстровано 24 політичні партії та 151 незалежний кандидат.
Виборчі дільниці в Туреччині відкрилися о 08:00 та закриються 17:00 за місцевим часом. Загалом у країні встановлено 191 885 урн для голосування.
У Туреччині та за кордоном проголосують понад 64,1 млн виборців. Близько 4,9 млн людей проголосують уперше.
Виборці зможуть проголосувати з одним з офіційних документів, що засвідчує особу. Виборцям будуть видані 2 бюлетені: за президента та депутатів. Вони помістять два окремі бюлетені в один конверт і опустять їх до скриньки для голосування.
У голосуванні на закордонних дільницях могли взяти участь понад 3,4 млн осіб. Для них були сформовані виборчі комісії у 73 країнах та 156 іноземних представництвах. Процес голосування у закордонних представництвах Туреччини завершився 9 травня.
- 12 травня Кемаль Киличдароглу звинуватив Росію у втручанні у вибори в Туреччині.
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