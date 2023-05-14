Про це повідомляє Anadolu.

У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати - чинний лідер держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган. Ще один претендент на посаду - голова партії "Батьківщина" Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.

Якщо жоден із кандидатів не набере абсолютної більшості голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур.

Для участі у парламентських виборах зареєстровано 24 політичні партії та 151 незалежний кандидат.

Виборчі дільниці в Туреччині відкрилися о 08:00 та закриються 17:00 за місцевим часом. Загалом у країні встановлено 191 885 урн для голосування.

У Туреччині та за кордоном проголосують понад 64,1 млн виборців. Близько 4,9 млн людей проголосують уперше.

Виборці зможуть проголосувати з одним з офіційних документів, що засвідчує особу. Виборцям будуть видані 2 бюлетені: за президента та депутатів. Вони помістять два окремі бюлетені в один конверт і опустять їх до скриньки для голосування.

У голосуванні на закордонних дільницях могли взяти участь понад 3,4 млн осіб. Для них були сформовані виборчі комісії у 73 країнах та 156 іноземних представництвах. Процес голосування у закордонних представництвах Туреччини завершився 9 травня.