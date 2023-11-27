ОАЕ планували використати кліматичний саміт ООН для укладання нафтових угод, - BBC

Про це повідомляє BBC.

У виданні зазначають, що витік документів брифінгу свідчить про плани обговорити угоди щодо викопного палива з 15 країнами.

Агентство ООН, відповідальне за проведення саміту COP28, повідомило, що від господарів саміту очікують, що вони діятимуть без упередженості та корисливих інтересів.

Команда ОАЕ не заперечила використання зустрічей COP28 для ділових переговорів і заявила, що "приватні зустрічі - це приватні зустрічі".

Вона відмовилася коментувати те, що обговорювалося на зустрічах, і заявила, що її робота була зосереджена на "значущих кліматичних діях".

Документи, отримані незалежними журналістами Центру кліматичних репортажів, були підготовлені командою ОАЕ з питань СОР28 для зустрічей з щонайменше 27 іноземними урядами напередодні саміту СОР28, який розпочнеться 30 листопада.

Вони включають запропоновані "тези для розмови", наприклад, для Китаю, в яких ідеться про те, що Adnoc, державна нафтова компанія ОАЕ, "готова спільно оцінити міжнародні можливості СПГ (скрапленого природного газу)" в Мозамбіку, Канаді та Австралії.

Зокрема, у документах пропонується повідомити колумбійському міністру, що Adnoc "готовий" підтримати Колумбію в розробці її ресурсів викопного палива.

Існують тези для 13 інших країн, включаючи Німеччину і Єгипет, в яких пропонується повідомити їм, що Adnoc хоче співпрацювати з їхніми урядами в розробці проєктів з видобутку викопного палива.

Брифінги показують, що ОАЕ також підготували тези про комерційні можливості для своєї державної компанії з відновлюваної енергетики Masdar напередодні зустрічей з 20 країнами, включаючи Великобританію, США, Францію, Німеччину, Нідерланди, Бразилію, Китай, Саудівську Аравію, Єгипет і Кенію.