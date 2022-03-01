ОАЕ тимчасово скасували безвізовий режим для українців
Що стало причиною такого рішення наразі не повідомляється
Від сьогодні, 1 березня, Об'єднані Арабські Емірати тимчасово скасували безвізовий режим для громадян України. Про це повідомили у посольстві України в ОАЕ.
"Об’єднані Арабські Емірати тимчасово призупиняють дію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог. Від сьогодні громадяни України - пред’явники паспортів громадянина України для виїзду за кордон мають отримувати відповідну візу для візиту до ОАЕ", - зазначили у посольстві.
При цьому це не стосується тих громадян України, які вже перебувають на території ОАЕ. А щодо українців, які приїхали до ОАЕ з туристичною метою і не змогли повернутися через війну з Росією, посольство додатково інформуватиме.
- Нагадаємо, ОАЕ повідомили про спробу обстріляти Абу-Дабі з ракет.
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