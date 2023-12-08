ОАЕ – задні двері для виходу Росії у світ: експерт-міжнародник Данилов про візит Путіна до Дубая

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Візит Путіна до ОАЕ – це потужний інформаційний та психологічний крок, який збільшує авторитет Росії. ОАЕ і, зокрема, емірат Дубай – це справжні чорні двері й задній вхід Росії у світ. Саме через цей емірат йде конвертація, основна маса сірого та чорного експорту, і саме головне – фінансових потоків. Вони дуже сильно наростили з 24.02.22 взаємоторгівлю та співробітництво у фінансовій сфері. Для Еміратів це вигідно, вони цинічно це використовують та заробляють на цьому зараз гарні гроші", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

На його думку, під час візиту Путіна до ОАЕ посил був такий: з нами ви будете заробляти, ми дамо вам більше грошей та можливостей.

"З іншого боку, в еміратців виявилося виправдання, оскільки позиція Росії по палестинському питанню, зокрема по війні в Газі, суголосна з багатьма думками на арабській вулиці. Таким чином, Емірати отримали індульгенцію на цей непопулярний крок у світі, фактично під носом в американської авіаносної групи", - зауважив Сергій Данилов.