ОАЕ – задні двері для виходу Росії у світ: експерт-міжнародник Данилов про візит Путіна до Дубая
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що з 24 лютого 2022 року Росія та ОАЕ дуже сильно наростили співробітництво у фінансовій сфері
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Візит Путіна до ОАЕ – це потужний інформаційний та психологічний крок, який збільшує авторитет Росії. ОАЕ і, зокрема, емірат Дубай – це справжні чорні двері й задній вхід Росії у світ. Саме через цей емірат йде конвертація, основна маса сірого та чорного експорту, і саме головне – фінансових потоків. Вони дуже сильно наростили з 24.02.22 взаємоторгівлю та співробітництво у фінансовій сфері. Для Еміратів це вигідно, вони цинічно це використовують та заробляють на цьому зараз гарні гроші", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
На його думку, під час візиту Путіна до ОАЕ посил був такий: з нами ви будете заробляти, ми дамо вам більше грошей та можливостей.
"З іншого боку, в еміратців виявилося виправдання, оскільки позиція Росії по палестинському питанню, зокрема по війні в Газі, суголосна з багатьма думками на арабській вулиці. Таким чином, Емірати отримали індульгенцію на цей непопулярний крок у світі, фактично під носом в американської авіаносної групи", - зауважив Сергій Данилов.
- 6 грудня президент Росії Володимир Путін на борту свого літака з чотирма винищувачами здійснив візит до Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.
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