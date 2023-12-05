Президент Ірану поїде до Москви на зустріч з Путіним, – ЗМІ
Президент Ірану Ебрагім Райсі уранці четверга, 6 грудня, планує прибути разом з делегацією до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.
Зазначається, що Райсі поїде до РФ на офіційне запрошення Путіна.
Президент Ірану планує провести "консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі".
Видання наголошує, що цей візит Райсі до Росії стане вже другим з початку роботи нинішнього уряду Ірану.
- У вересні Ібрагім Райсі, який часто висловлював свою солідарність з Росією, запропонував своє посередництво у діалозі між Москвою та Києвом.
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