Президент Ірану поїде до Москви на зустріч з Путіним, – ЗМІ

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.



Зазначається, що Райсі поїде до РФ на офіційне запрошення Путіна.

Президент Ірану планує провести "консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі".

Видання наголошує, що цей візит Райсі до Росії стане вже другим з початку роботи нинішнього уряду Ірану.