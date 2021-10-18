ОАСК просять скасувати наказ МОЗ про перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації

Про це передає пресслужба ОАСК.

"Суд просять визнати протиправним наказ МОЗ про затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Позивачем зазначений – Дмитро Ламза.

"Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним Наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням", - йдеться в повідомленні.

Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.



Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. Згодом, у міністерстві запропонували розширити цей перелік.

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