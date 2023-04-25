Обама підтримав рішення Байдена вдруге балотуватися в президенти

Про це він написав у твіттері.

"Пишаюся всім, чого Джо Байден і його адміністрація досягли за останні кілька років. Він виступив за американський народ — і він продовжить це робити, коли його переоберуть", – зазначив Обама, коментуючи відео Байдена, на якому той оголосив про своє рішення.

Барак Обама – 44-й президент США. Очолив країну 20 січня 2009 року, а в листопаді 2012-го був обраний на другий термін. Склав повноваження 20 січня 2017 року. Перший президент США, який є афроамериканцем, демократ.