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Обама підтримав рішення Байдена вдруге балотуватися в президенти

25 квітня, 2023 вiвторок
19:31
Світ Барак Обама

Колишній глава США Барак Обама публічно підтримав оголошене Байденом рішення йти на президентські вибори 2024 року

Про це він написав у твіттері.

"Пишаюся всім, чого Джо Байден і його адміністрація досягли за останні кілька років. Він виступив за американський народ — і він продовжить це робити, коли його переоберуть", – зазначив Обама, коментуючи відео Байдена, на якому той оголосив про своє рішення.

Барак Обама – 44-й президент США. Очолив країну 20 січня 2009 року, а в листопаді 2012-го був обраний на другий термін. Склав повноваження 20 січня 2017 року. Перший президент США, який є афроамериканцем, демократ.

  • 25 квітня Джо Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на другий термін на президентських виборах у США у 2024 році. 
  • Ексочільник Білого дому республіканець Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання Джо Байдена на посаду президента США зросте загроза Третьої світової війни
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