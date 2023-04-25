Обама підтримав рішення Байдена вдруге балотуватися в президенти
Колишній глава США Барак Обама публічно підтримав оголошене Байденом рішення йти на президентські вибори 2024 року
Про це він написав у твіттері.
"Пишаюся всім, чого Джо Байден і його адміністрація досягли за останні кілька років. Він виступив за американський народ — і він продовжить це робити, коли його переоберуть", – зазначив Обама, коментуючи відео Байдена, на якому той оголосив про своє рішення.
Барак Обама – 44-й президент США. Очолив країну 20 січня 2009 року, а в листопаді 2012-го був обраний на другий термін. Склав повноваження 20 січня 2017 року. Перший президент США, який є афроамериканцем, демократ.
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