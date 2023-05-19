Обама та ще 499 американців тепер не в'їзні в Росію
МЗС Росії заборонило в’їзд до РФ 500 громадянам Сполучених Штатів у відповідь на антиросійські санкції. Серед нев'їзних - колишній президент США Барак Обама та колишня міністерка фінансів України Наталія Яресько
Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Росії.
Як повідомляється, заборона МЗС Росії була видана у відповідь на антиросійські санкції, які регулярно запроваджує адміністрація Джо Байдена.
"У відповідь на антиросійські санкції, що регулярно вводяться адміністрацією Дж.Байдена, які покликані, за задумом Вашингтона, завдати Росії максимальної шкоди, персонально торкнувшись офіційних осіб і простих громадян нашої країни, в порядку контрзаходів закривається в'їзд до Російської Федерації для 500 американців", - йдеться у заяві МЗС.
У цей список також занесені чинні керівники різних рівнів виконавчої влади й члени конгресу, колишні посадовці Білого дому, а також працівники аналітичних центрів.
У списку, зокрема, зазначено колишню міністерку фінансів України Наталію Яресько та коміків Джиммі Кіммела й Стівена Кольбера.
"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, суд Москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського у справах про поширення "фейків" про російську армію.
- Басманний районний суд Москви заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну у справі про "воєнні фейки".
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