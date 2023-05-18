Про це повідомила Медіазона.

Згідно з рішенням суду, кримінальну справу проти Єфросиніної було порушено 7 квітня 2022 року. Приводом стали її публікації в соціальних мережах, а саме публікації ніби-то "воєнних фейків" в Instagram-акаунті телеведучої.

Фото: Московський суд

У березні цього року МВС Росії оголосило її в розшук.

Також зазначається, що влітку минулого року так само був заочно заарештований український журналіст Дмитро Гордон.