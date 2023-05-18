Суд Москви заочно заарештував українську телеведучу Єфросиніну через "воєнні фейки"
Басманний районний суд Москви заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну у справі про "воєнні фейки"
Про це повідомила Медіазона.
Згідно з рішенням суду, кримінальну справу проти Єфросиніної було порушено 7 квітня 2022 року. Приводом стали її публікації в соціальних мережах, а саме публікації ніби-то "воєнних фейків" в Instagram-акаунті телеведучої.
Фото: Московський суд
У березні цього року МВС Росії оголосило її в розшук.
Також зазначається, що влітку минулого року так само був заочно заарештований український журналіст Дмитро Гордон.
- Басманний районний суд Москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського у справах про поширення "фейків" про російську армію.
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