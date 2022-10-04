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Обговорення вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться 12-13 жовтня, - Галібаренко

4 жовтня, 2022 вiвторок
15:08
Суспільство Україна - НАТО

Заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу, це станеться, ймовірно, 12-13 жовтня

Про це повідомила в Медіацентрі посол України в НАТО Наталя Галібаренко

"Дискусія про наше майбутнє членство (в НАТО - ред.) отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення в кулуарах. Тому, що офіційно не ставили це питання. Тепер це обговорення буде відбуватись в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорень буде на рівні послів, друге — я не виключаю, що відбудеться вже на рівні міністрів оборони", - сказала Галібаренко. 

Пані посол припустила, що обговорення вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться у німецькому Рамштайні - 12-13 жовтня. 

"12-13 жовтня спочатку буде зустріч у форматі "Рамштайн", це спеціальна контактна група з підтримки України, а наступного дня буде засідання міністрів оборони, де ми очікуємо нашого міністра Оборони Рєзнікова", - додала амбасадорка.

  • 30 вересня  Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. І додав, що це – справедливо. 
  • Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що за новим соціологічним опитуванням понад 83% українців підтримують вступ України до НАТО. 

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Україна
НАТО
вступ до НАТО
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