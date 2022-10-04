Обговорення вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться 12-13 жовтня, - Галібаренко
Заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу, це станеться, ймовірно, 12-13 жовтня
Про це повідомила в Медіацентрі посол України в НАТО Наталя Галібаренко.
"Дискусія про наше майбутнє членство (в НАТО - ред.) отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення в кулуарах. Тому, що офіційно не ставили це питання. Тепер це обговорення буде відбуватись в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорень буде на рівні послів, друге — я не виключаю, що відбудеться вже на рівні міністрів оборони", - сказала Галібаренко.
Пані посол припустила, що обговорення вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться у німецькому Рамштайні - 12-13 жовтня.
"12-13 жовтня спочатку буде зустріч у форматі "Рамштайн", це спеціальна контактна група з підтримки України, а наступного дня буде засідання міністрів оборони, де ми очікуємо нашого міністра Оборони Рєзнікова", - додала амбасадорка.
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