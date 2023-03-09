Про це йдеться у вечірньому звернення президента.

"Сьогодні ж провів доволі тривалу зустріч із представниками нашої культурної спільноти. Театр, кіно, музика, література, державні культурні інституції, громадські ініціативи. Був представлений Шевченківський комітет, українські журналісти. Ми говорили про те, як посилити можливості української культури в комунікації зі світом заради підтримки України. Дипломатія, журналістика й культура – це три сфери, які роблять найбільше, щоб світ розумів нашу боротьбу й допомагав. Також, звичайно, ми говорили й про наші власні національні потреби", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб досвід повномасштабної війни, воїнів, те, через що вони проходять на фронті, досвід українських окопів, досвід людей, які реально зараз захищають європейську свободу, – щоб увесь цей досвід був описаний українцями. Щоб культура, її діячі, її інституції, могли заповнити потребу в українському культурному продукті, у розумінні української ситуації.

"Зараз Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії. Україна обʼєднала світ. Українці надихають сотні інших народів тим, як захищають свою державу й свободу. І буде правильно, щоб усе це відображалося саме українською культурою, саме нашими інституціями, нашими людьми. Українським кіно, українським театром, українською літературою, українською музикою, українськими музеями, українським візуальним мистецтвом. Щоб в усьому цьому був збережений справжній досвід тих, хто проходить війну, хто на передовій, хто справді переживає те, що значить: борітеся – поборете", - повідомив президент.

І додав, що сьогодні прозвучало багато ідей. Є те, що держава може й повинна зробити. Є те, що залежить від самої культурної спільноти.