Про це Залужний написав у telegram.

За його словами, зустріч з Радакіном була конструктивною.

"Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", - зазначив Залужний.