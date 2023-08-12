Обговорили потреби ЗСУ та ситуацію на фронті: начальник Штабу оборони Великої Британії зустрівся з Залужним у Києві
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном: серед тем, які обговорили - ситуація на фронті та потреби ЗСУ
Про це Залужний написав у telegram.
За його словами, зустріч з Радакіном була конструктивною.
"Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", - зазначив Залужний.
- 11 серпня стало відомо, що Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.
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