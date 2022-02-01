Обидва їхали на зелений: у Оболонському районі Києва дві автівки зіштовхнулися на перехресті, водіїв госпіталізували

Про це повідомляють Вартові. Еспресо.



ДТП сталася на перехресті вулиць Скляренка та Марка Вовчка.

За попередніми даними, Volkswagen рухався зі сторони проспекту Степана Бандери по вулиці Скляренка, а Hyundai в зустрічному напрямку.













Як передають Вартові. Еспресо, обоє водіїв стверджують, що їхали на зелений сигнал світлофора. Зараз відомо, що їх обох госпіталізували із травмами різного ступеня тяжкості.













На місці працює слідчо-оперативна група, вона з'ясовує обставини інциденту.







