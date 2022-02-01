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Обидва їхали на зелений: у Оболонському районі Києва дві автівки зіштовхнулися на перехресті, водіїв госпіталізували

1 лютого, 2022 вiвторок
22:04
Суспільство

У вівторок, 1 лютого, у Оболонському районі Києва на перехресті сталася ДТП за участі автомобілів Volkswagen Passat CC та Hyundai i30, унаслідок інциденту обидва водії отримали травми

Про це повідомляють Вартові. Еспресо.

ДТП сталася на перехресті вулиць Скляренка та Марка Вовчка.

За попередніми даними, Volkswagen рухався зі сторони проспекту Степана Бандери по вулиці Скляренка, а Hyundai в зустрічному напрямку.





Як передають Вартові. Еспресо, обоє водіїв стверджують, що їхали на зелений сигнал світлофора. Зараз відомо, що їх обох госпіталізували із травмами різного ступеня тяжкості.





На місці працює слідчо-оперативна група, вона з'ясовує обставини інциденту.



 
  • Як повідомлялося раніше, у вівторок, 1 лютого, в Оболонському районі Києва загинув чоловік унаслідок падіння із вікна 10-го поверху будинку.
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ДТП
водії
Вартові.Еспресо
Київ
Оболонський район
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