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Обікрали близько 30 квартир: на Вінниччині поліцейські "на гарячому" затримали зловмисників

2 грудня, 2021 четвер
14:37
Кримінал Поліція затримала правопорушників, які обкрадали квартири

У четвер, 1 грудня, працівники кримінальної поліції із залученням бійців спецпідрозділу КОРД у Вінниці затримали двох зловмисників, причетних до великої кількості квартирних крадіжок у різних регіонах України

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За інформацією очільника Головного управління поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, злодіїв затримали, коли вони намагались втекти на автівці одразу після вчинення чергової крадіжки. Під час огляду автівки Daewoo Lanos, на якій пересувались зловмисники, поліцейські  вилучили ювелірні вироби, гроші, годинники викрадені з помешкань потерпілих, відмички, викрутки, рукавички, мобільні телефони та інші речові докази.



Поліція затримала двох зловмисників - 51-річного жителя Донецької області та 43-річного вінниччанина. Старший з чоловіків має судимості за вчинення квартирних крадіжок. Шляхом підбору ключа він проникав у помешкання потерпілих, а його спільник очікував біля під’їздів будинків та телефоном повідомляв, коли хтось заходив. 

"Під час проведення санкціонованого обшуку в орендованій зловмисниками вінницькій квартирі слідчі вилучили мобільні телефони, сімкарти різних операторів мобільного зв’язку, відмички, балаклави, грошові кошти у валюті та гривні, ювелірні вироби, колекції монет", - йдеться в повідомленні.



Зловмисників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вирішують питання про оголошення підозри за ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує  до 6 років ув’язнення.

  • Нагадаємо, 1 листопада поліція Київської області викрила зловмисників, що вдавали з себе інвесторів, приїжджали до забудовників або бізнесменів і викрадали готівку з їхніх автомобілів.
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КОРД
квартирні злодії
Вінниччина
крадіжки
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