Обкладинки з героїнями та лиходійками: DC готує спецвипуски коміксів до 8 березня
DC Comics планує видати низку коміксів з жіночими образами на обкладинках до Міжнародного жіночого дня
Про це компанія повідомила на офіційному сайті.
Відомо, що 8 березня, щоб відзначити досягнення руху за права жінок, привернути увагу до проблем гендерної рівності, DC Comics випустить вісім коміксів:
Action comics #1053
Batgirls #16
Catwoman #53
Harley Quinn #28
Justice society of America #3
Poison Ivy #10
WILDC.A.T.s. #5
Wonder woman #797
Відомо, що над образами жінок зі всесвіту DC працювали виключно мисткині: Скайлар Патрідж, Елеонора Карліні, Лінн Йоші, Кеті Кван, Марія Лаура Санапо, Жасмін Дарнелл, Ребека Айзекс та ін.
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