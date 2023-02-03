Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

Відомо, що 8 березня, щоб відзначити досягнення руху за права жінок, привернути увагу до проблем гендерної рівності, DC Comics випустить вісім коміксів:

Action comics #1053

Batgirls #16

Catwoman #53

Harley Quinn #28

Justice society of America #3

Poison Ivy #10

WILDC.A.T.s. #5

​Wonder woman #797

Відомо, що над образами жінок зі всесвіту DC працювали виключно мисткині: Скайлар Патрідж, Елеонора Карліні, Лінн Йоші, Кеті Кван, Марія Лаура Санапо, Жасмін Дарнелл, Ребека Айзекс та ін.