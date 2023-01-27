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Книжковий ярмарок Bologna Ragazzi Award 2023 оголосив переможців

27 січня, 2023 п'ятниця
15:51
Культура Книжковий ярмарок Bologna Ragazzi Award 2023

Болонський книжковий ярмарок оголосив цьогорічних лавреатів Bologna Ragazzi Awards та Bologna Ragazzi Digital Awards

Список переможців опублікували на офіційному сайті ярмарку.

Стало відомо, що цьогоріч на розгляд журі було подали 2349 назв від 644 видавців з 59 країн і регіонів світу.

Художня література

                                                             

Todo lo que pasó antes de que llegaras ("Усе, що сталося до вашого прибуття")  

Текст та ілюстрації: Яель Франкель

Лімонеро, Аргентина, 2022 р.

Спеціальні відзнаки: 噔噔噔 (текст Ю Ї, ілюстрації Ван Цзумінь), Spinne spielt Klavier (текст та ілюстрації Бенджаміна Готвальда), 이사가 (текст та ілюстрації Джі Йон Лі).

"Юна оповідачка звертається до ще ненародженої дитини з історіями, думками та значущими спогадами, захоплююче фіксуючи повсякденні моменти сімейного життя з ніжним гумором, турботою та витонченістю, що додає книжці тихої сили та автентичності", - йдеться у дописі.

Нон-фікшн

                                                               

Art of Protest ("Мистецтво протесту")  

Текст: Де Ніколс

Ілюстрації: Діана Дагадіта, Саддо, Олівія Твіст, Моллі Мендоса, Дієго Бекас

Big Picture Press (Bonnier Books UK), Велика Британія, 2021 р.

Спеціальні відзнаки: Woven of the World (авторка Кеті Хоуз, ілюстрації Дінари Мірталіпової), Ogledalo bez mana (авторка тексту та ілюстрацій Агата Лучич).

"Все є мистецтво. Все - політика". Поєднуючи фотографію, графічний дизайн, змістовні цитати, високий рівень майстерності та вишукану палітурку, всі шари "Мистецтва протесту" надихають на мистецьке політичне вираження", - йдеться у дописі.

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Opera Prima

                                                                    

Mariedl. Une histoire gigantesque ("Марідль. Гігантська історія")  

Текст та ілюстрації Лаури Сімонаті

Versant Sud, Бельгія, 2022

Спеціальна відзнака: The Blue: Bench (автор mia)

"Незвичайна історія про те, як бути надзвичайно великим. Натхненна реальною історією, що сталася в сільській місцевості Південного Тіролю в 19 столітті, велетенська героїня переходить від невидимості до видимості у фізичній подорожі, яка паралельна її шляху до самоприйняття", - зазначається.

Фотографія (спецкатегорія 2023)

                                                               

Seen and Unseen: What Dorothea Lange, Toyo Miyatake, and Ansel Adams’s Photographs Reveal about the Japanese American Incarceration ("Бачені та невидимі: що фотографії Доротеї Ланге, Тойо Міятаке та Анселя Адамса розкривають про японсько-американське ув’язнення")  

Текст: Елізабет Партрідж

Ілюстрації: Лорен Тамакі

Chronicle Books, США, 2022 р.

Спеціальні відзнаки: Qui veut jouer avec moi? (автор Claire Dé), Cache-cache cauchemars (автор Jean Lecointre, ілюстратор  Rán Flygenring), O adeus do marujo (автор Flávia Bomfim).

"Журі обрало цю книгу за те, що фотографія відіграє важливу роль у розповіді цієї історії. Завдяки пояснювальним текстам, питанням, що спонукають до роздумів, документам, фотографіям та оригінальним ілюстраціям, читачам пропонується складний набір способів осмислити те, що сталося в таборі", - зазначається в дописі.

Комікси

                                                                   

Whose Sock? ("Чия шкарпетка?")  

Текст: Сун Юн

Ілюстрації: Сун Юн

Hsin Yi Publications, Китай, 2020

Спеціальні відзнаки: Après les vagues (автор тексту й ілюстрацій Сандрін Као), O primeiro dia (текст і зображення Енріке Козер Морейра).

Повну інформацію про лавреатів та спеціально відзначені видання можна переглянути на сайті Болонського книжкового ярмарку.

Довідка

BolognaRagazzi Award - це міжнародна премія Болонського книжкового ярмарку для найкраще ілюстрованих та найбільш інноваційних книжок для дітей та підлітків.

BRAW – одна з найпопулярніших міжнародних премій у світі в галузі видавництва для дітей.

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