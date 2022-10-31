Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Днями окупанти один за одним зламували гаражі в гаражних кооперативах. Залізли і на територію православного храму в Енергодарі. Мародерять на приватних та комунальних підприємствах", – пише він.

Російські війська крадуть автівки, мотоцикли, скутери, побутову техніку, посуд, меблі, сантехніку, запчастини для машин та навіть вживаний одяг.

"Не те щоб ми були дуже здивовані "успіхам" рашистів. Але, якщо хоч на хвилину спробувати застосувати їхню ж логіку, то вони зараз мародерять на оголошених "російськими" територіях, грабують тих же людей, яких нібито прийшли звільняти. Тобто, очевидно всім, що це не армія, а бандформування, головна мета якого – вкрасти якомога більше та втекти", – додає він.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі на Запоріжжі 30 жовтня росіяни влучили в електропідстанцію у промисловій зоні й залишили частину міста без світла.

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