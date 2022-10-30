Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз унаслідок обстрілу рашистами промислової зони більша частина міста залишилися без світла. Попередньо - влучили в одну з підстанцій", - зауважив він.

Наразі міська влада очікує на оновлення даних щодо масштабів пошкоджень і відновлення електропостачання.

У ніч на 19 жовтня в Енергодарі росіяни обстріляли адмінбудівлю й підстанцію, залишивши частину міста без світла та води.

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