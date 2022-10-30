В окупованому Енергодарі росіяни обстріляли електропідстанцію: частина міста без світла
В окупованому Енергодарі на Запоріжжі 30 жовтня росіяни влучили в електропідстанцію у промисловій зоні й залишили частину міста без світла
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз унаслідок обстрілу рашистами промислової зони більша частина міста залишилися без світла. Попередньо - влучили в одну з підстанцій", - зауважив він.
Наразі міська влада очікує на оновлення даних щодо масштабів пошкоджень і відновлення електропостачання.
- У ніч на 19 жовтня в Енергодарі росіяни обстріляли адмінбудівлю й підстанцію, залишивши частину міста без світла та води.
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