Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

Близько 00:00 окупанти стали гатити по промзоні, а потім - самому місту й не припинили обстріл уранці. Відомо про пошкодження однієі з підстанцій і будівлі виконавчого комітету міської ради.

Інформація про постраждалих цивільних не надходила.

Мер закликав містян до стабілізації ситуації перебувати вдома та дотримуватися правила двох стін.

Станом на 9 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі третій день не було світла. Загострилася ситуація з питною водою, людям довелося готувати їжу на багаттях.

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