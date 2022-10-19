Окупанти вгатили по Енергодару: пошкоджено адмінбудівлю, місто частково без світла й води
В Енергодарі Запорізької області в ніч на 19 жовтня росіяни обстріляли адмінбудівлю й підстанцію, залишивши частину міста без світла й води
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
Близько 00:00 окупанти стали гатити по промзоні, а потім - самому місту й не припинили обстріл уранці. Відомо про пошкодження однієі з підстанцій і будівлі виконавчого комітету міської ради.
Інформація про постраждалих цивільних не надходила.
Мер закликав містян до стабілізації ситуації перебувати вдома та дотримуватися правила двох стін.
- Станом на 9 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі третій день не було світла. Загострилася ситуація з питною водою, людям довелося готувати їжу на багаттях.
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