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Окупований Енергодар вже третій день без світла, загострюється ситуація з питною водою

9 жовтня, 2022 неділя
13:40
війна з Росією Енергодар

У тимчасово окупованому Енергодарі вже третій день відсутнє світло, загострюється ситуація з питною водою, а люди змушені готувати їжу на багаттях

Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму telegram.

Він розповідає, що через регулярні обстріли окупантів аварійні служби не можуть провести ремонтні роботи. 

"Вже третю добу люди позбавлені можливості приготувати їжу. Вчора ввечері містяни розкладали багаття прямо біля будинків, щоб забезпечити себе хоч якимись гарячими стравами або напоями", - розповідає Орлов.

Через це він нагадує містянам бути обережними під час збору сухих гілок для багать, оскільки ліси можуть бути заміновані окупантами.

Орлов також повідомив, що в Енергодарі загострюється ситуація з питною водою, особливо у тих містян, які не встигли зробити запаси або вже використали їх. Мер розповідає, що "окупаційна влада" міста не займається розв'язання цього питання і що інформації про організацію точок видачі продуктів та питної води не надходило.

"Окупанти й колаборанти при «владі» цією проблемою не переймаються, оскільки здебільшого забезпечили себе генераторами. А от людям наразі скрутно", розповідає міський голова.

Дмитро Орлов повідомив, що Україна неодноразово намагалася доставити в Енергодар гуманітарні вантажі, але тривалий час окупанти не пропускають вантажі в місто. 

  • Незадовго до цього, 8 жовтня, у тимчасово окупованому Енергодарі встигли відновити зв'язок, світло та почали налагоджувати водопостачання.

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окуповані території
окупанти
Запорізька область
Енергодар
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