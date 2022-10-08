В окупованому Енергодарі відновили електропостачання та зв'язок
У тимчасово окупованому Енергодарі 8 жовтня відновили зв'язок, світло та почали налагоджувати водопостачання
Про це розповів мер міста Дмитро Орлов у телеграмі.
"Станом на 14:00 в Енергодарі знову поновлено електропостачання та зв’язок. Окрім того розпочалось і відновлення водопостачання. Роботи ще тривають. Дякуємо енергетикам та всім причетним службам за те, що вже вкотре рятують місто від комунального колапсу", - наголосив він.
Мер зауважив, що російські провокації з обстрілами, які знеструмили Енергодар і навколишні населені пункти, пошкодження промислових, енергетичних об’єктів можуть знову звести нанівець усі відновлювальні роботи.
- 6 вересня внаслідок вибуху Енергодар тимчасово залишився без світла та води.
- 19 вересня внаслідок провокації росіян частина Енергодара залишилася без води.
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