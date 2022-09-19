Унаслідок провокації росіян частина Енергодара залишилася без води, - мер

Про це він написав у своєму телеграмі.

За його словами, місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища. Водночас з цим російські військові запускають снаряди по об'єктах промислової зони міста.

Мер заявив, що наразі не відомо, що саме пошкоджено та наскільки серйозно.

6 вересня внаслідок вибуху Енергодар тимчасово залишився без світла та води.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що окупанти планують черговий провокаційний обстріл Енергодара та ЗАЕС.

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