Про це інформує в телеграмі міський голова Енергодар Дмитро Орлов.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух", - пише Орлов.

Мер міста додає, що після вибухів у Енергодарі відсутні світло та вода.

Усі обставини з'ясовують.

3 вересня МАГАТЕ повідомило, що Запорізька атомна електростанція втратила підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі - станція продовжує подавати електроенергію через резервну лінію.

В Енергодар виходить відправляти гуманітарну допомогу, попри намагання окупантів завадити цьому.

Працівник Запорізької атомної електростанції Артем розповів, що персонал у тяжкому морально-психологічному стані продовжує роботу, але всі чудово розуміють, хто обстрілює станцію та місто Енергодар.