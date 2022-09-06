Мешканці тимчасово окупованого Енергодара повідомили про потужний вибух у місті
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав потужний вибух
Про це інформує в телеграмі міський голова Енергодар Дмитро Орлов.
"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух", - пише Орлов.
Мер міста додає, що після вибухів у Енергодарі відсутні світло та вода.
Усі обставини з'ясовують.
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