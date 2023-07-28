"Оболонь" і "Колос" зіграли внічию у матчі-відкритті нового сезону УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Києві та закінчився з рахунком 0:0. Зустріч "Оболонь" - "Колос" стала першою у новому сезоні УПЛ.

Сьогодні, 28 липня, також зустрічаються "Верес" та "Полісся". Вони свій матч розпочали о 19:00.

Українська Прем'єр-ліга

1-й тур

П'ятниця, 28 липня

"Оболонь" - "Колос" 0:0