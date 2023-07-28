"Оболонь" і "Колос" зіграли внічию у матчі-відкритті нового сезону УПЛ
У 1-му турі чемпіонату України з футболу київська "Оболонь" зіграла проти "Колоса" з Ковалівки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Києві та закінчився з рахунком 0:0. Зустріч "Оболонь" - "Колос" стала першою у новому сезоні УПЛ.
Сьогодні, 28 липня, також зустрічаються "Верес" та "Полісся". Вони свій матч розпочали о 19:00.
Українська Прем'єр-ліга
1-й тур
П'ятниця, 28 липня
"Оболонь" - "Колос" 0:0
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