Президент УПЛ повідомив, де дивитись матчі чемпіонату України безплатно
Фанати футболу можуть безкоштовно переглянути матчі Української Прем'єр-ліги одразу на 5 OTT-платформах
Про це повідомляє "Трибуна".
"На сьогоднішній день матчі УПЛ доступні на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta та Kyivstar", - сказав президент УПЛ Євген Дикий.
Раніше було відомо, що матчі УПЛ доступні лише на Megogo, Setanta та Kyivstar ТБ.
- Сезон УПЛ стартує сьогодні, 28 липня. "Оболонь" зіграє проти "Колоса", а "Верес" зустрінеться з "Поліссям".
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