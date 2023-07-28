Про це повідомляє "Трибуна".

"На сьогоднішній день матчі УПЛ доступні на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta та Kyivstar", - сказав президент УПЛ Євген Дикий.

Раніше було відомо, що матчі УПЛ доступні лише на Megogo, Setanta та Kyivstar ТБ.