Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Оборона, безпека, санкції: Зеленський заявив про підготовку потужного вересня для України

Оборона, безпека, санкції: Зеленський заявив про підготовку потужного вересня для України

27 серпня, 2023 неділя
14:45
Війна з Росією На фото: Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у неділю, 27 серпня, заявив про початок підготовки потужного вересня для України

Про це він заявив у telegram.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями", - підкреслив він.

Зеленський зауважив, що першим питанням є захист. Це, за його словами, "нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень".

Також він додав, що це безпекові гарантії для України. "Вже скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури", - повідомив він.

"Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", - підкреслив глава держави.

Зеленський повідомив про підготовку участі України у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську "мʼяку силу". Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань", - зазначив Зеленський.

Також він підкреслив, що Україну "чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію".

Як нагадав Зеленський, днями було ухвалено нове санкційне рішення Сполучених Штатів Америки проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із тимчасово захопленої території.

"Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості", - наголосив він.

Як підкреслив Зеленський, об’єднаний світ сильніший, ніж агресор, і у вересні єдності буде ще більше. 

  • У п'ятницю, 25 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня мають відбутися спеціальні внутрішньо-політичні наради, які убезпечать Україну від тих, хто хоче послабити її.
Суспільство
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Військові новини
Читайте також:
26 серпня, 2023 субота
Тут без варіантів, є одна-єдина версія: Фейгін сказав, хто стоїть за загибеллю Пригожина
26 серпня, 2023 субота
Білорусь звинуватила Україну у новій провокації на кордоні
26 серпня, 2023 субота
Після смерті Пригожина Путін втратив останні важелі впливу, - російський опозиціонер Пономарьов
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
27 серпня
15:32
У Бердянську горить завод, на якому окупанти зберігають техніку
15:31
Харківщина
Російська армія обстріляла із РСЗВ північ Харківщини: загинула жінка
15:18
У Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів
З вересня на вулицях Парижу зникнуть електросамокати
14:52
Олена Шуляк
У "Слузі Народу" розповіли, коли відбудуться найближчі загальнодержавні вибори
14:13
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину: одна жінка загинула, поранено чоловіка
14:07
OPINION
Карл Волох
Скандал з куртками для ЗСУ: Резніков і казус Капоне
14:00
Ексклюзив
Азовець Руслан Романов (Панк)
"Перемога означає зробити так, щоб Росія боялася знову наступати”: азовець Романов про сусідство з агресором та майбутнє України
13:53
Слідчий комітет Росії підтвердив загибель Пригожина та Уткіна
13:15
Афганістан
Жінкам-туристкам заборонили відвідувати нацпарк в Афганістані
13:09
долар
Курс валют на 27 серпня: якими є ціни в обмінниках та на чорному ринку
13:05
ЗСУ війна
Українські військові просуваються на південь від Роботиного до села Новопрокопівка
12:29
російські танки, окупанти, оркі
На Лимано-Куп’янському напрямку Росія тримає понад 100 тисяч окупантів, – речник Східного угрупування Євлаш
12:02
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
На окупованій території Запорізької області здетонував склад боєприпасів, - Федоров
12:01
Ексклюзив
Глен Грант
Побоювання США щодо розпаду Росії є безпідставними, - полковник Ґрант
12:01
OPINION
Оксана Забужко
Ще раз про висловлювання фон Трієра
12:00
Інтерв’ю
на фото: Руслан Романов
Усе, що пов’язане зі словом Україна, я відчув у мордобоях і бійках, - азовець Руслан Романов
11:45
Оновлено
літаки США
Біля узбережжя Австралії під час навчань розбився військовий літак США: загинули три людини
11:33
У Повітряних силах оцінили, скільки може тривати розслідування авіакатастрофи на Житомирщині
11:11
На фото: система ППО
На Запоріжжі сили ППО знищили два "шахеди"
11:04
Оновлено
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
На Житомирщині зіткнулись два українські навчально-бойові літаки: загинули три пілоти ЗСУ
10:48
Вибух на заправці у Румунії
У Румунії стався вибух на газовій заправці: одна людина загинула та 57 поранено
10:40
Огляд
міжнародний огляд
Загибель одного з "Привидів Києва", Абхазія не хоче бути частиною РФ. Акценти світових ЗМІ 27 серпня
10:27
Нічна атака на Київщину 27 серпня
Росіяни атакували 9 областей України за добу: 4 людини загинули, 13 поранено
10:16
Фукусіма
Уряд Японії: Рівень радіації в морській воді біля Фукусіми нижче допустимого
10:06
Вишки Бойка
Розвідка Британії: Росія та Україна ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі
10:02
OPINION
Валерій Пекар
Перед Україною знову загроза диктатури
09:56
Оновлено
ППО
Ракетна атака на Київщину: 2 людей зазнали поранень, пошкоджено 10 приватних будинків
09:19
БПЛА атакував Курськ: пошкоджена багатоповерхівка
У РФ заявили про атаку дрона на Курськ: пошкоджена багатоповерхівка та будівлі поруч
09:00
Огляд
Чи стануть шведські CV90 основними БМП ЗСУ: характеристики та історія створення
08:58
МЗС
У МЗС відреагували на чергові переслідування кримських татар в окупованому Криму
08:48
ЗСУ
ISW: ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів
08:31
Ексклюзив
Московський аеропорт "Шереметьєво"
Полковник Ґрант розповів, які об'єкти в РФ треба атакувати
08:30
Оновлено
російська техніка
Генштаб: Російська армія за добу війни в Україні втратила 550 військових, 6 танків та 11 безпілотників
08:12
КНДР, Північна Корея
КНДР вперше дозволила своїм громадянам повертатися з-за кордону після пандемії
08:01
OPINION
Віктор Каспрук
Війна повертається бумерангом у дім росіян
07:54
Маріуполь
Очолила коледж під час окупації Маріуполя: за державну зраду судитимуть освітянку
01:36
Олександр Усик
Усик присвятив перемогу над Дюбуа ЗСУ та Україні
01:30
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка
01:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
01:19
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV