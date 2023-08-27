Оборона, безпека, санкції: Зеленський заявив про підготовку потужного вересня для України

Про це він заявив у telegram.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями", - підкреслив він.

Зеленський зауважив, що першим питанням є захист. Це, за його словами, "нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень".

Також він додав, що це безпекові гарантії для України. "Вже скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури", - повідомив він.

"Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", - підкреслив глава держави.

Зеленський повідомив про підготовку участі України у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську "мʼяку силу". Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань", - зазначив Зеленський.

Також він підкреслив, що Україну "чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію".

Як нагадав Зеленський, днями було ухвалено нове санкційне рішення Сполучених Штатів Америки проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із тимчасово захопленої території.

"Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості", - наголосив він.

Як підкреслив Зеленський, об’єднаний світ сильніший, ніж агресор, і у вересні єдності буде ще більше.