Зеленський анонсував законодавчі рішення, які посилять безпеку держави
У п'ятницю, 25 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня мають відбутися спеціальні внутрішньо-політичні наради, які убезпечать Україну від тих, хто хоче послабити її
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Вже готуємось до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньо-політичні наради, вони вже заплановані, щодо законодавчих рішень", - заявив президент.
За його словами, ці рішення точно убезпечать нашу державу від усіх, хто намагається послабити її.
"Хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посаду в державній системі", - додав Зеленський.
- 25 серпня Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики зокрема обговорили Чорноморську зернову ініціативу.
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