Зеленський анонсував законодавчі рішення, які посилять безпеку держави

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Вже готуємось до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньо-політичні наради, вони вже заплановані, щодо законодавчих рішень", - заявив президент.

За його словами, ці рішення точно убезпечать нашу державу від усіх, хто намагається послабити її.

"Хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посаду в державній системі", - додав Зеленський.