Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари

Про це Еспресо розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"Росія дуже швидко робить висновки з цієї війни і використовує свій дроновий потенціал, поступово оформлюючи його у військові структури — аналоги батарей, ескадрилій, флотів та армій. Через це російські дронові нальоти та утримання “мертвої зони” на фронті не можна просто порівнювати із традиційними боями", - розповідає експерт.

Разом з тим, він звертає увагу, що Україна має врахувати темпи та динаміку виробництва, залежність РФ від імпорту та вразливість самих російських операцій із виористанням дронів.

Важливим обмеженням для виробництва всіх видів російських дронів, за словами експерта, окрім доступних грошей, людських ресурсів і промислових можливостей, залишається імпорт деяких ключових компонентів: “Герані” і “Гербери” потребують імпортних двигунів або компонентів для них. “Сірий” імпорт та спрощені технологічні рішення, які важко обмежити санкціями, дозволяють РФ підтримувати високі темпи виробництва, але водночас роблять його залежним від вузьких місць логістики імпорту.

"Виходячи з цілей війни, РФ робитиме зусилля для збільшення виробництва і ”стратегічних” дальніх дронів, і тактичних фронтових апаратів. Практично вона не має ресурсів для "цунамі", - настільки значного зростання, щоб зруйнувати систему ППО України та дестабілізувати лінію оборони на фронті, але ймовірність відчутного приросту — на десятки відсотків у близькій перспективі — існує", - зауважує Їжак.

У зв"язку з цим експерт акцентує увагу на необхідності стримування на трьох напрямках, ще до того, як хвилі та рої російських дронів вступлять у бойовий контакт із силами оборони.

Він зауважує наступні вразливості росіян.

По-перше, виробничі ланцюги, - як централізованого випуску дальніх дронів, так і децентралізованого - тактичних, - разливі. По-друге, - обмеження критичного імпорту: закриття ринків санкціями та адміністративними процедурами не створює значного ефекту для економіки країн-постачальників, але може суттєво вплинути на виробництво дронів для фронту в Росії.

І по-третє, - ефективним буде знищення структур управління дронами на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. "Всі командування та штаби управління дроновими операціями в РФ ще остаточно не сформовані. Однак вони вже існують де-факто, і їхні вразливі елементи проявлені: центри планування і управління, системи зв’язку, логістика постачань і майданчики запуску. Тож маємо докласти всіх зусиль, щоб знизити російський дроновий потенціал ще до бойового застосування", - резюмує експерт.