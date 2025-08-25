Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"

Роман Яворський
25 серпня, 2025 понедiлок
07:03
оборона та безпека

Автомат Калашникова, радянська серія автоматичних карабінів, була найпоширенішою стрілецькою зброєю не лише в Україні, але й у світі. Однак на сьогодні "калаші" називають застарілими, а тісний зв'язок цієї зброї з країною-агресором змусив Україну шукати альтернативою. Нею стала гвинтівка CZ Bren 2, що отримала в Україні символічну назву – "Січ"

Зміст

Що таке CZ Bren 2

CZ 805 Bren – це модульна штурмова гвинтівка, розроблена та представлена в 2009 році чеською компанією Česká zbrojovka. Перші постачання датовані 2011 роком, а досвід експлуатації призвів до появи у 2015 році модифікації CZ Bren 2, що замінив собою перше покоління гвинтівки.

Внаслідок змін вага штурмової гвинтівки зменшилась із 3,6 до 3,1 кг.

"Був модернізований механізм взведення із ручкою, що стала нерухомою, замінена шахта магазину, спрощена розбірка та ведені інші вже менш значущі зміни. Оновлена версія одразу пішла у виробництво та у військо. Певною особливістю всіх версій CZ BREN було те, що він створювався, як модульна зброя, яка шляхом заміни ствола та вкладки шахти магазина дозволяла перейти з 5,56×45 мм на 7,62×39 мм чи навпаки", – описує гвинтівку Defense Express.

Видання відзначає візуальну схожість CZ BREN 2 з іншими гвинтівками, наприклад з американсько-бельгійським FN SCAR-L. Обидві гвинтівки використовують автоматику на газовідвідній схемі з коротким ходом поршня. Ця схема є типовою для всіх штурмових гвинтівок, які активно закуповуються не для окремих спецпідрозділів, а для всього війська.

CZ Bren 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу. Крім ЗСУ та чеської армії, це французька та румунська жандармерії, португальська армія, польська прикордонна служба та ін.

фото: Youtube-канал Vlad Kalina. Про зброю

Гвинтівка Sich і як вона з'явилася

В Україні штурмові гвинтівки CZ Bren 2 виготовляють на потужностях Укроборонпрому під брендом "Січ".

Проєкт передачі технологій виробництва штурмових гвинтівок CZ Bren 2 в Україні представили у 2023 році. Розгортання виробництва цієї вогнепальної зброї на українських потужностях назвали "флагманським проєктом українсько-чеської співпраці". Окрім того, чехи пообіцяли допомогти українцям налагодити лінію виробництва боєприпасів. 

"Це дасть змогу складати гвинтівки стандарту НАТО в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості", – наголосив тодішній міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. А гендиректор компанії Česká zbrojovka Ян Заїц зазначив, що проєкт по передачі технологій став наслідком успішного застосування Збройними Силами України гвинтівки на полі бою. CZ Bren 2 щонайменше з 2022 року перебували на озброєнні українських бійців.

Ліцензійне складання чеських штурмових гвинтівок в Україні стартувало в листопаді 2024 року. Станом на березень 2025 року, повідомляли про випуск 400 гвинтівок Sich на добу та роботу над локалізацією виробництва з українських компонентів.

Defense Express наголошував, що в питанні постачання штурмових гвинтівок до України чехи обійшли таких конкурентів, як польський GROT та французька Verney-Carron.

"Хоча загальна якість гвинтівки відіграє важливу роль, при виборі масового озброєння починають додаватися інші фактори, важливі при довгій експлуатації. Так можна відмітити надійність, простоту в використанні та наявність запчастин для обслуговування", – пояснювало видання причини.

Крім того, чеський виробник діяв доволі оперативно. З моменту старту перемовин до початку виробництва минуло близько року та двох місяців.

За словами голови компанії-розробника гвинтівок Colt CZ Ондрея Богача, «Укроборонпром» отримує частку прибутку від продажу, а український уряд отримує вигоду від виробництва всередині країни. Це відкрило компанії двері на український ринок, оскільки кожен уряд прагне купувати у вітчизняних виробників. Colt CZ також планує розширення виробництва іншої зброї на українському заводі, включаючи пістолети P10 та пістолета-кулемета CZ Scorpion Evo 3.

Як працює гвинтівка Sich

"Січ" має швидкозмінний хромований ствол, що дозволяє швидко змінювати як довжину, так і калібр. Ствольна коробка виконана з алюмінієвого сплаву, коробка ударно-спускового механізму разом з пістолетним держаком та шахтою магазину виконані із полімерів. Стандартні магазини виготовлені з прозорого пластику, завдяки чому стрілець може контролювати витрату боєприпасів.

Знімний пластиковий приклад регулюється за довжиною і складається вправо. Руків'я зведення може бути перенесене на лівий бік для зручності використання шульгами.

Двобічний запобіжник-перемикач режимів стрільби має 4 позиції, що відповідають запобіжнику та трьом режимам вогню – поодиноким пострілам, черзі з відсічкою по 2 постріли та безперервній черзі.

Ефективна дальність вогню складає 500 м, а максимальна – сягає 1 км. Приціли механічні та оптико-електронні на планці пікатіні. Дульна швидкість становить 890 м/с, а темп вогню – 900 пострілів за хвилину (15 п/с).

Гвинтівка замість "калаша"

Оглядачі називають перехід із "Калашникова", морально і технічно застарілих гвинтівок радянського виробництва, на західні сучасні штурмові гвинтівки – дуже важливим процесом для Сил оборони України, питання виживання й забезпечення максимальної потужності ЗСУ.

У компанії Colt CZ, зокрема, заявляли, що планують замінити на "Січ" усі радянські автомати. Ондрей Богач окреслив мету в тому, щоб "позбутися залежності України від радянської зброї, як-от АК-47, і не лише від самої зброї, а й від боєприпасів, які все ще виробляються переважно в Росії та Білорусі".

За його словами, станом на початок 2025 року в руках українських військових уже були десятки тисяч гвинтівок цього типу, переважно чеського виробництва. Ще десятки тисяч планували зібрати вже в Україні, у 2025-му.

"Натепер Bren 2 складають із чеських компонентів на українських складальних лініях, які належать і обслуговуються "Укроборонпромом". Проте у майбутньому виробництво компонентів буде налагоджене також", – писав Kyiv Independent.

