Дрон-пастир, який веде у бій інші безпілотники: що таке робот "Каракурт" і як він допоможе на фронті

Що таке дрони-носії

Дронами-носіями називають великі безпілотні платформи, які використовуються для доставки й запуску дрібніших БпЛА, наприклад FPV‑дронів, якнайближче до позицій противника чи навіть у тилу ворога. Основні причини використання носіїв: можливість збільшити дальність дії ударних дронів, що є обмеженою, зменшити ризик втрати БпЛА під дією систем РЕБ і, звісно, гарантувати безпеку оператору.

Концепція дрононосців є логічним розвитком модульної бойової тактики. Великі дрони виконують функції "носіїв", що доставляють ударні або розвідувальні БПЛА у важкодоступні зони. Там менші безпілотники розгортаються автономно і проводять одночасні, узгоджені атаки або ретельну розвідку глибоко за лінією фронту. Фактично йдеться про дрони-гнізда, з яких вилітають "пташенята". Їх також можна назвати і "дронами-пастирями", які доставляють, випускають і "пасуть" рій малих БПЛА.

Перспективними вважають напрямок наземних дронів-носіїв – роботизованих машин, що доставляють FPV-дрони на передову або в "сіру зону", а потім запускають їх у повітря вже безпосередньо перед виконанням ударної місії. Це не лише дозволяє обійти дію ворожих РЕБів, а й збільшує точність ураження.

Робот-дрононосець "Каракурт", фото: irv.com.ua

Як працюють роботи-дрононосці

Роботи-гнізда зазвичай керуються оператором дистанційно та мають просту конструкцію: гусеничне або колісне шасі, бортовий акумулятор, система навігації та спеціальний модуль для кріплення FPV‑дронів. Деякі дрони можуть запускати по кілька дронів за одне завантаження. Це дозволяє ефективно виконувати масові атаки або запускати резервні дрони після втрати першого.

Платформа наближається до передової, ховаючись в окопах, ярах чи за перешкодами, де запускає FPV‑дрони, які одразу набирають висоту та рухаються до цілі. Це значно підвищує шанси на успішне ураження, оскільки дрон не витрачає заряд на долання великої відстані, і не потрапляє під РЕБ одразу після зльоту.

Перевагою наземних носіїв є можливість запуску FPV‑дронів із "мертвих зон", де зв'язок центру управління з дроном ускладнений, чи з небезпечних зон, куди неможливо безпечно дістатися оператору.

Робот-дрононосець "Каракурт", фото: irv.com.ua

Що таке робот-дрононосець "Каракурт"

"Каракурт" – це наземний роботизований комплекс, розроблений українською компанією IRV для дистанційного запуску дронів. НРК був продемонстрований на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025.

Комплекс названий на честь найотруйнішого павука України. Укус каракурта в 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула, а його отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.

Наземною платформою для комплексу став гусеничний НРК "Веприк". Раніше ним користувалися, зокрема, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а сам комплекс був обладнаний камерою з інфрачервоною підсвіткою та нічним режимом.

"У задачі дрона "Веприк" входить евакуація поранених, коли інших варіантів на болі побою не залишається. Платформа може евакуювати двох людей водночас, бо має тягове зусилля понад 1500 кг. Завдяки гусеницям "Веприк" доставляє до найбільш важкодоступних позицій бойові комплекти, їжу, воду, бо вивозить на собі понад 400 кг вантажу. Усе це платформа може робити автономно до 4 годин", – описував НРК портал "Мілітарний".

Тепер на нього змонтували дві спрямовувальні, на кожній з яких розміщено по три FPV-дрони. Таким чином один оновлений "Каракурт" може запускати шість 13-дюймових дронів з точок, віддалених від позицій операторів. Також комплекс може нести цілодобове чергування, активуючись після виявлення ворожих цілей.

Як працює НРК "Каракурт"

Дрони керуються або через ретранслятор, вмонтований у комплекс або через повітряну станцію, яка може запускатися як з комплексу, так і з позицій, розповідає "Оборонка". Це забезпечує роботу дронів на дальностях до 30 км. Сам НРК може діяти на відстані 4 кілометри від станції звʼязку. Таким чином дальність ураження складає 34 км при корисному навантаженні в 3 кг. Якщо вантаж буде меншим – комплекс зможе уражати цілі до 40 км.

"Режим роботи "Каракурта" передбачає не лише поодинокі запуски FPV-дронів, але й одночасні запуски двох безпілотників. В такому режимі два дрони керуються одним пультом, а оператор може перемикатися між ними. Важливо, що обидва безпілотники можуть вразити одну ціль. Другий дрон, рухаючись на відстані 30-40 метрів від лідера, автоматично скерується у точку прицілювання першого безпілотника", – йдеться в матеріалі.

"Тут може бути певна похибка, оскільки вони віддаляються один від одного. Є зміна потоків повітря та інше. Але це відставання якраз нам потрібно. Якщо в нас велика дорога або логістичний конвой ворога, а дрони розходяться на 30 метрів один від одного, то вони можуть зачепити дві різні одиниці колони. Також це ефективно застосовувати по місцях скупчення техніки противника, а також по залізниці. Коли стоїть великий залізничний потяг з десятками вагонів, це нівелює похибку в ударі другого дрона", - розповів головний інженер IRV Андрій Малишев.

У майбутньому розробники планують створити можливість дронам літати роєм, з використанням штучного інтелекту. Також уже існує рішення, що дозволяє запускати з платформи багаторазові дрони ("бомбери"), а не лише камікадзе.

Вартість одного "Каракурта" складає близько двох млн гривень. Половину суми вартує НРК-платформа, решту витрачають на авіаційну компоненту: 12 дронів, ретранслятори та програмне забезпечення.

Робот-дрононосець "Каракурт", фото: irv.com.ua