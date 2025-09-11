Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека Експерт Бадрак про російську атаку на Польщу: що це означає для України
Ексклюзив

Експерт Бадрак про російську атаку на Польщу: що це означає для України

Ярослава Наумова
11 вересня, 2025 четвер
12:28
оборона та безпека Збиті російські безпілотники

Можливо, парадоксально, але після атаки РФ на Польщу справді з’явились певні можливості для протидії Росії та її союзникам з боку Заходу й України

Зміст

Про це Еспресо розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"Неважко здогадатися, чому для атаки обрана саме Польща. Адже з початку 90-х років ХХ століття Польща формувалася як винятковий форпост США. Без перебільшення, приниження Польщі дорівнює ляпасу Трампу від Путіна. І це відбулося після феєричних зустрічей злочинного диктатора з Трампом на Алясці, а потім – із Сі Цзіньпіном", - коментує експерт. За його словами, невербальною мовою Путін говорить: я вбиваю тисячі людей, руйную міста в центрі Європи, і мене за це тільки ще більше поважають. І ключовим вузлом цієї історії стане реакція Трампа на подію у Польщі. 

"Якщо Трамп не продемонструє лідерства в Альянсі, то про 5 статтю Статуту організації і колективний захист можна буде забути", - наголошує Бадрак.

Разом з тим, атака на польське небо, відкриває нові шанси для України. Передусім, за рахунок збільшення уваги до Польщі, збільшити рівень співробітництва та взаємної підтримки.

"Із Польщею разом можна було б масштабувати ракети й дрони (те, що вже розгортається в рамках українсько-британського технологічного хабу) – на додачу до її унікальної ролі хабу західного озброєння, що спрямовується Україні. Не зайвим буде пам’ятати, що Польща як покупець величезної кількості американської зброї має і ракети до ЗРС Patriot, і боєприпаси до РСЗВ HIMARS, включно балістичні ракети ATACMS. Звісно, це на випадок забезпечення спільного виживання", - зауважує експерт.     

 Другий шанс, і відповідно, другий рівень – Європа. На думку Бадрака, спільне рішення НАТО може забезпечити "закриття українського неба" від російських дронів і ракет, включно гіперзвукових. Також спільно можна було б масштабувати протидронові перехоплювачі, зенітні безпілотники та РЛС до них. 

"При інтеграції в європейський оборонний простір версій спільних розробок і виробництва зброї набагато більше, ніж суто українських. А наближення путінської війни до зіткнення з НАТО примусить прийняти Україну як актив, як частину Європи, що здатна активно оборонятися", - вважає він.

Третій шанс і новий геополітичний рівень - США. Усвідомлення Трампом неможливості домовлятися із Путіним здатне привести його до геополітичного повороту, адже, в його партії чимало політиків, що адекватно оцінюють ситуацію. "Як бізнесмен Трамп не може також ігнорувати позицію європейських союзників у НАТО щодо відмови від американської зброї – це явище може набрати обертів та мати негативний відбиток на американській воєнній економіці. Експорт зброї США за 2024 рік досяг рекорду – 318,7 мільярда доларів, однак послідовне відторгнення Європи може суттєво знизити прибутки американських оборонних компаній та їх прихильність до Трампа. Тож закупівля для України ЗРС Patriot, РСЗВ HIMARS та сотень балістичних ракет було б одночасним внеском США і Європи", - зауважує експерт. 

Валентин Бадрак також нагадує про заяву Марка Рютте на початку липня, що у разі рішення Китаю атакувати Тайвань, “найімовірніше” Путіну одночасно атакуватиме Європу. "Польський інцидент дуже може бути схожим на початок реалізації саме такого сценарію. Тож західний табір не має права надалі демонструвати очевидну слабкість", - резюмує експерт.   

  • Під атаки 10 вересня Росії на Україну російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Зафіксовано більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО. У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 
  • На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. 
  • Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

 

 

 

 

Теги:
Польща
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
зброя для України
Читайте також:
Поліція США - ілюстрація
Автор Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Автор Влад Дідусь
10 вересня, 2025 середа
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
Убита Ірина Заруцька та підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший
Автор Ольга Бабишена
10 вересня, 2025 середа
Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
Київ
+22.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
13:35
В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
13:25
Латвія
Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю
13:09
ДахаБраха
Кінематографічна сповідь про кохання, втрати, суспільні настанови: "ДахаБраха" презентували кліп на пісню "9 неділечок"
12:57
Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
12:54
"Освіта, що моделює світ": у Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів
12:53
Огляд
Ларрі Еллісон
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
12:49
Володимир Зеленський
Банківський сектор і тіньовий флот: Зеленський розповів, що може увійти у 19-й пакет санкцій проти РФ
12:36
голосування ООН
Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ
12:04
іспит на керування вантажним транспортом
Уряд спростив отримання водійських прав на керування вантажним транспортом
12:00
Зливав ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпровщини: СБУ затримала інформатора ФСБ
11:34
Оновлено
Президент Фінляндії Стубб прибув до Києва та зустрівся з Зеленським
11:29
Прапор Польщі
Польща обмежила авіарух уздовж кордонів із Україною та Білоруссю
11:17
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ
РФ вдарила дроном по найстарішій кам’яній будівлі Сум - Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який вважають символом міста
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вторгнення БПЛА у повітряний простір Польщі показало неготовність Європи до масованого нападу, - FT
11:06
Ексклюзив
Польща
Поляки дуже перелякані перспективою війни, - журналіст Кравець
10:54
OPINION
Перша доба після атаки дронів РФ на Польщу яскраво показала, як виглядатиме російська агресія проти країн східного флангу НАТО. Власне, ця агресія вже почалася
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Вбивця української біженки у США може отримати смертну кару, а медіа продовжують аналізувати атаку РФ на Польщу. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
10:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії продовжує зменшуватися через сонячну погоду: ситуація в енергосистемі 11 вересня
10:31
Ексклюзив
"Росія не має сил для відкриття ще одного фронту": експерт Жмайло про загрози спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025"
10:17
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи ППО на тлі вторгнення дронів РФ, - Bloomberg
10:13
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: У серпні українські БПЛА уразили понад 60 тис. цілей
09:43
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
09:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки коштують євро та долар на чорному ринку
09:24
Ексклюзив
ЗСУ
В Купʼянську Силам оборони України вдалось блокувати противника, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:20
ЗСУ, ППО
ППО за ніч знешкодила 62 з 66 російських безпілотників
08:56
Конгрес США
Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік: передбачено $400 млн для України
08:55
Спецпризначенці ГУР вивели з ладу корабель РФ під Новоросійськом
08:08
Аналітика
Польща в прицілі РФ як можливість створення антипутінської коаліції
08:08
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак
07:57
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: у Сумах зафіксували влучання по навчальному закладу
07:54
Обстріл Куп'янська 19 квітня
Росіяни зруйнували Куп’янськ на 95%, ситуація у місті критична, - голова військової адміністрації
07:49
Кремль москва
Могла готуватися впродовж місяців: ISW назвав мету вторгнення РФ у повітряний простір Польщі
07:27
Аналітика
Ще одна війна без виходу: чому Ізраїль і ХАМАС залишаються заручниками власних вимог і обопільних атак
07:01
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 22 артсистеми і 4 танки
07:00
Інтерв’ю
Першою сповістила про повномасштабне вторгнення: прикордонниця Яна Чумаченко про події 2022-го та мрії звільнення Луганщини
06:41
У Мехіко перекинувся й вибухнув бензовоз: постраждали щонайменше 57 людей
06:40
Резонансні вбивства: як в Україні найняти особисту охорону, скільки коштує і хто може собі це дозволити
05:47
вогонь, полум'я, пожежа
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку поблизу заводу в Тулі, де збирають "Корнет" і "Панцир-С"
05:17
Швеція
Швеція терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
00:17
Радослав Сікорський
"Їх було навмисно скеровано": Сікорський заявив, що російські дрони не випадково порушили повітряний простір Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV