Експерт Бадрак про російську атаку на Польщу: що це означає для України

Про це Еспресо розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"Неважко здогадатися, чому для атаки обрана саме Польща. Адже з початку 90-х років ХХ століття Польща формувалася як винятковий форпост США. Без перебільшення, приниження Польщі дорівнює ляпасу Трампу від Путіна. І це відбулося після феєричних зустрічей злочинного диктатора з Трампом на Алясці, а потім – із Сі Цзіньпіном", - коментує експерт. За його словами, невербальною мовою Путін говорить: я вбиваю тисячі людей, руйную міста в центрі Європи, і мене за це тільки ще більше поважають. І ключовим вузлом цієї історії стане реакція Трампа на подію у Польщі.

"Якщо Трамп не продемонструє лідерства в Альянсі, то про 5 статтю Статуту організації і колективний захист можна буде забути", - наголошує Бадрак.

Разом з тим, атака на польське небо, відкриває нові шанси для України. Передусім, за рахунок збільшення уваги до Польщі, збільшити рівень співробітництва та взаємної підтримки.

"Із Польщею разом можна було б масштабувати ракети й дрони (те, що вже розгортається в рамках українсько-британського технологічного хабу) – на додачу до її унікальної ролі хабу західного озброєння, що спрямовується Україні. Не зайвим буде пам’ятати, що Польща як покупець величезної кількості американської зброї має і ракети до ЗРС Patriot, і боєприпаси до РСЗВ HIMARS, включно балістичні ракети ATACMS. Звісно, це на випадок забезпечення спільного виживання", - зауважує експерт.

Другий шанс, і відповідно, другий рівень – Європа. На думку Бадрака, спільне рішення НАТО може забезпечити "закриття українського неба" від російських дронів і ракет, включно гіперзвукових. Також спільно можна було б масштабувати протидронові перехоплювачі, зенітні безпілотники та РЛС до них.

"При інтеграції в європейський оборонний простір версій спільних розробок і виробництва зброї набагато більше, ніж суто українських. А наближення путінської війни до зіткнення з НАТО примусить прийняти Україну як актив, як частину Європи, що здатна активно оборонятися", - вважає він.

Третій шанс і новий геополітичний рівень - США. Усвідомлення Трампом неможливості домовлятися із Путіним здатне привести його до геополітичного повороту, адже, в його партії чимало політиків, що адекватно оцінюють ситуацію. "Як бізнесмен Трамп не може також ігнорувати позицію європейських союзників у НАТО щодо відмови від американської зброї – це явище може набрати обертів та мати негативний відбиток на американській воєнній економіці. Експорт зброї США за 2024 рік досяг рекорду – 318,7 мільярда доларів, однак послідовне відторгнення Європи може суттєво знизити прибутки американських оборонних компаній та їх прихильність до Трампа. Тож закупівля для України ЗРС Patriot, РСЗВ HIMARS та сотень балістичних ракет було б одночасним внеском США і Європи", - зауважує експерт.

Валентин Бадрак також нагадує про заяву Марка Рютте на початку липня, що у разі рішення Китаю атакувати Тайвань, “найімовірніше” Путіну одночасно атакуватиме Європу. "Польський інцидент дуже може бути схожим на початок реалізації саме такого сценарію. Тож західний табір не має права надалі демонструвати очевидну слабкість", - резюмує експерт.