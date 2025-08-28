Російський "Буян-М" отримав "по зубах" біля Криму: чим небезпечні ці кораблі та скільки їх ще є. Пояснюємо

Цей інцидент є черговим ударом по російському Чорноморському флоту, який регулярно зазнає втрат від українських сил ще від початку повномасштабної війни. Тож Еспресо розповість детальніше про те, що відомо чим і небезпечні кораблі проєкту 21631 "Буян-М".

Історія створення кораблів "Буян-М"

Малий ракетний корабель "Серпухов", фото: Вікіпедія

Проєкт 21631 (Buyan-M, "Буян-М") – це сучасна модернізована версія малих ракетних кораблів "Буян", розроблена Зеленодольським проєктно-конструкторським бюро (Татарстан).

Розробка велася для Військово-морського флоту Росії з метою створення багатоцільових кораблів класу "річка-море" для охорони економічної зони у внутрішніх морських басейнах, таких як Каспійське, Чорне та Азовське моря.

Закладка першого такого корабля, "Град Свияжск", відбулася у 2010 році на Зеленодольському суднобудівному заводі імені Горького. Контракт на будівництво п’яти кораблів був підписаний у тому ж році після перемоги заводу в тендері, а згодом серію розширили до 12 одиниць.

Кораблі створювалися як модернізована версія проєкту 21630 з майже удвічі більшою водотоннажністю (949 тонн проти 560 тонн) і потужнішим озброєнням.

Спочатку передбачалося використання німецьких двигунів MTU, але через санкції, запроваджені проти Росії у 2014 році, на шостого корабля ("Вишній Волочок") почали встановлювати китайські двигуни CHD622V20, а на десятого ("Град") – російські двигуни 16Д49 Коломенського заводу.

Вартість будівництва трьох кораблів у 2016 році оцінювалася у 27 мільярдів рублів (403 млн доларів), тобто близько $130 млн за одного. Довжина таких кораблів становить 74 м, ширина – 11 м, а висота – 6,5 м. Екіпаж – від 36 до 52 людей.

Кількість кораблів та місця їх патрулювання

Малий ракетний корабель "Оріхово-Зуєво", фото: Вікіпедія

Станом на грудень 2023 року Росія офіційно мала 11 кораблів "Буян-М" у складі флоту. Останній з названою "Ставрополь", планують передати до російського флоту до кінця року, наразі він проходить випробування.

Кораблі розподілені між кількома флотами:

Каспійська флотилія: "Град Свияжск", "Угліч", "Великий Устюг" "Ставрополь" (у процесі введення в стрій);

Чорноморський флот: "Вишній Волочок", "Оріхово-Зуєво", "Інгушетія", "Грайворон" (саме один з цих кораблів і пошкодили українські сили);

Балтійський флот: "Зелений Дол", "Серпухов", "Град", "Наро-Фомінськ".

У Чорному та Азовському морях кораблі "Буян-М" активно використовуються для патрулювання, зокрема поблизу тимчасово окупованого Криму. Завдяки конструкції класу "річка-море" вони можуть пересуватися внутрішніми водними шляхами, такими як Волго-Донський чи Волго-Балтійський канали, що дозволяє оперативно перебазуватися між Чорним, Азовським, Каспійським і Балтійським морями.

В Азовському морі, зокрема в Темрюцькій затоці, ці кораблі часто перебувають у зоні потенційного пуску ракет, що робить їх стратегічно важливими для Росії.

Чому "Буян-М" небезпечні для України?

Малий ракетний корабель "Град Свіяжск", фото: Вікіпедія

Основна загроза кораблів "Буян-М" для України полягає в їх озброєнні – ракетному комплексі "Калібр-НК" з установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Калібр" або "Онікс".

Ракети "Калібр" мають дальність ураження до 1500–2000 км для наземних цілей і до 500 км для морських, що дозволяє Росії завдавати ударів по території України з акваторій Чорного чи Азовського морів. У перспективі кораблі можуть бути оснащені гіперзвуковими ракетами "Циркон", що ще більше підвищить їх небезпеку.

Варто відзначити, що кораблі "Буян-М" мають слабку протиповітряну оборону (два комплекси "Гибка" з ракетами малої дальності та ЗАК АК-630М-2 "Дует"), що робить їх уразливими до атак дронів чи авіації. Проте їхня компактність, маневреність і можливість діяти в мілководних акваторіях ускладнюють їх виявлення та знищення.

Обмежена автономність (10 діб) і слабка морехідність при штормах понад 5 балів змушують їх діяти поблизу берегових баз, де вони можуть перебувати під захистом російських систем ППО.

Використання "Калібрів" та скільки суден Україна вже знищила

Малий ракетний корабель "Інгушетія", фото: Вікіпедія

Росія активно використовує кораблі "Буян-М" для запусків крилатих ракет "Калібр" по території України. З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія застосувала сотні таких ракет. Наприклад, лише у перший місяць війни було випущено десятки ракет "Калібр", а до початку 2024 року їх число становило понад 800. Хоча інтенсивність їх використання з часом зменшилася, ймовірно, через виснаження запасів та перехід на дешевші "шахеди", вони залишаються частиною комбінованих ракетних атак разом з іншими типами ракет і дронів.

Кораблі Чорноморського флоту, зокрема "Вишній Волочок", "Оріхово-Зуєво", "Інгушетія" та "Грайворон", неодноразово брали участь у таких операціях, завдаючи ударів по українських містах і критичній інфраструктурі.

Відзначимо, що теперішня атака на корабель "Буян-М" в Азовському морі є не першим випадком ураження суден цього типу. 13 жовтня 2023 року в Севастополі один із кораблів "Буян-М" підірвався на морській міні, за даними джерел, до атаки була причетна СБУ та ВМС України. Ця та інші атаки стала частиною систематичних зусиль України щодо послаблення російського флоту. За допомогою сучасних технологій, насамперед морських дронів, Чорноморський флот вдалося нейтралізувати у західній частині Чорного моря.

Окрім "Буян-М ", українські сили успішно вражали інші кораблі Чорноморського флоту. Наприклад: великий десантний корабель "Саратов" та кілька інших суден були знищені або пошкоджені в порту Бердянська в березні 2022 року; відомий всім крейсер "Москва" (флагман Чорноморського флоту) був знищений українськими ракетами "Нептун" у квітні 2022 року; патрульний корабель "Павел Державин" (проєкт 22160) був підірваний 11 жовтня 2023 року внаслідок атаки, проведеної СБУ спільно з ВМС. У кінці 2024 року ГУР повідомило, що за допомогою морських дронів Magura V5 було знищено або уражено 15 російських кораблів і суден, що значно послабило морські амбіції Росії. Загалом українські сили з час війни знищили або пошкодили близько 60-ти морських російських суден та човнів (і навіть одну підводну лодку).

Тому пошкодження ще одного корабля "Буян-М" 28 серпня цього року додає чергову одиницю до "колекції" українських перемог над російським флотом. Ці атаки демонструють ефективність українських морських та повітряних дронів і тактики асиметричної війни, яка змушує Росію переглядати стратегії використання своїх кораблів у Чорному та Азовському морях.

Що відомо про атаку 28 серпня

фото: скрін з відео ГУР

Нагадаємо, 28 серпня, за ранковим повідомленням української розвідки, операція з ураження корабля "Буян-М" проходила комплексно: спершу безпілотник вразив радар корабля, а підрозділи спеціального призначення іншими дроном атакували корпус корабля. Як наслідок, судно зазнало ушкоджень і було вимушене залишити зону бойового чергування у Темрюцькій затоці.

"Звичайно, після таких пошкоджень він не потоне, проте виведення з ладу РЛС змусить його повернутись в порт на досить коштовний ремонт, й виведе його з ладу на певний час ", - кажуть аналітики defence-ua.

Експерти додають, що завдяки удару, атака крилатими ракетами "Калібр" з цього корабля була зірвана.

Також у defence-ua вважають, що "Буян-М" був атакований двома різними типами БПЛА. Ними ймовірно є модернізовані "РУБАКА" та UJ-26 "Бобер", за якими раніше вже неодноразово помічались удари по російській техніці в тимчасово окупованому Криму, де вони проявляють майстерність в ухиленні від ракет ЗРГК "Панцирь-С1".

Читайте також: Ракетний меч для спецоперацій – коли ми його матимемо